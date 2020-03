Conchi, la ama de casa asesinada a cuchilladas por su exmarido tras rehacer su vida en Posadas

Conchi tenía 65 años y pensaba que nunca era tarde para cambiar de vida. El año pasado decidió poner fin al matrimonio con el hombre al que dedicó su vida, el padre de sus hijos y abuelo de sus nietos. Pese al divorcio, siguieron conviviendo en la vivienda familiar de la calle Córdoba hasta el mes pasado. Ha sido ahí donde él la ha matado este lunes y se ha intentado suicidar. El crimen machista ha sucedido en Posadas (Córdoba) y es el decimocuarto en lo que va de 2020.

Sobre las 11.45 de la mañana de este lunes Conchi fue a su antigua casa con dos personas para recoger algunos objetos personales. Ahí estaba Paco, su exmarido, que permitió el paso a los acompañantes de Conchi. La mujer entró sola y no volvió a salir. Paco la mató a puñaladas y luego se intentó suicidar con un arma de fuego, presumiblemente, una escopeta de caza.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó la Guardia Civil y los servicios de emergencia que solo pudieron certificar la muerte de la mujer. El asesino sobrevivió a su propio disparo y se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Reina Sofía, en Córdoba.

Dedicada a los demás

Concepción Fernández, conocida por todos como Conchi, era natural de este pueblo Cordobés. Era ama de casa y se dedicó toda la vida a cuidar de su gente: de sus hijos, nietos y suegros, según han relatado a EL ESPAÑOL varios conocidos. “Siempre ha sido una mujer muy echada para adelante. Muy atenta con su casa, sus hijos y con las vecinas. Siempre con una sonrisa y un saludo”, explica María, una antigua vecina y compañera de colegio del hijo mayor de este fallido matrimonio.

La familia vivió siempre en la casa del suceso, en la calle Córdoba. En los últimos años de su vida, era habitual ver a Conchi desayunar con su hermana Joaquina en el bar Cañaveras, que cerró por jubilación del propietario.

Según ha podido saber este medio, Conchi había iniciado una nueva vida junto a otro hombre. Paco no supo digerir esto y decidió acabar con la vida de su exmujer. No había denuncias previas por malos tratos. Como suele ocurrir en estos casos, los vecinos aún no se pueden creer lo ocurrido.

Conchi del brazo de su exmarido y asesino, Paco.

Francisco Torres, más conocido como Paco, tiene 69 años y ha trabajado toda su vida en el campo. Es un hombre más discreto que Conchi, según los vecinos. “Es más reservado, más callado. Pero no se llevaban mal que nosotros viéramos”, afirma una vecina de su misma calle. “Está muy chapao a la antigua”, cuenta otra mujer que regenta un negocio en el pueblo, dando a entender que el asesino tenía los comportamientos machistas propios de su generación.

El hombre se encuentra ahora ingresado en el hospital donde se recupera de un disparo autoinfligido. El otrora matrimonio tenía dos hijos, Miguel y Antonio, que hace años que salieron de Posadas y fundaron sendas familia en otras partes de España. El mayor (de unos 42 años) suele pasar los veranos en Posadas con su familia. Este crimen ha cambiado sus vacaciones para siempre.

Este municipio cordobés es uno de los pocos pueblos de España que no pierde población año tras año. Desde hace más de dos décadas ronda los 7.000 habitantes. Esto puede deberse, en parte, a la localización de una empresa de moda de referencia en España: Palomo Spain. El joven diseñador Alejandro Gómez Palomo es natural y residente de Posadas, donde tiene su taller de producción de la ropa que visten los famosos de todo el mundo.

Un pueblo indignado

Este es el primer asesinato machista en la provincia de Córdoba en lo que va de año. El crimen ha recibido la enérgica condena de todas las autoridades andaluzas, empezando por el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Mi condena y absoluto rechazo a un nuevo hecho que nos indigna y abochorna en Andalucía. Traslado mi dolor y pesar a la familia de la mujer asesinada esta mañana en Posadas.



El esfuerzo de todos es necesario para acabar de una vez con esta lacra.https://t.co/IzcbQRRD6e — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 2, 2020

Asimismo, el Ayuntamiento de Posadas, en manos del PSOE, ha decretado dos días de luto oficial por el asesinato de Conchi. Este miércoles está prevista una concentración a las puertas del Consistorio donde se guardarán cinco minutos de silencio en recuerdo de esta vecina.

Concepción Fernández, de 75 años, es la decimocuarta mujer asesinada por un hombre desde que ha comenzado el año. En España, en 2020, también han sido asesinadas Mónica, de 28 años; su hija Ciara, de tres; Olga, de 63; Judit, de 29; Mary, de 73, Manuela de 79 años; Rosa, de 40; Lorena, de 41 años; Clara, de 47; Ana, de 38 años; Alina, de 34; Marimar de 43 y Manuela, de 75. La serie 'La vida de las víctimas' contabilizó 53 mujeres asesinadas en 2017, 47 en 2018 y 55 en 2019.