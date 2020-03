Nuevos datos sobre el violador de la guardia civil de Roquetas: el marroquí que trató de huir desnudo

Ella estaba paseando a su mascota sin saberse observada por un presunto violador, un ciudadano de nacionalidad marroquí, que estaba al acecho aguardando su oportunidad para atacar a alguna mujer que pasease por las inmediaciones de la Urbanización Playa Serena. “Da la sensación de que eligió su víctima al azar”, tal y como apunta un miembro del Instituto Armado. Le podría haber tocado a cualquiera que pasara por allí la madrugada del pasado sábado y la mujer que lo hizo fue una joven agente de la Guardia Civil que estaba disfrutando de unos días de descanso en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.

Este individuo marroquí, portaba un cuchillo, y siguió a esta guardia civil fuera de servicio mientras paseaba a su perro por los alrededores de la Urbanización Playa Serena: una zona turística con decenas de edificios residenciales, bungalows, adosados y hoteles, que está a varios kilómetros de distancia del casco urbano de Roquetas de Mar y donde actualmente apenas hay gente porque marzo es temporada baja. El presunto violador era consciente de que la ausencia de vecinos era un factor que jugaba a su favor. “Al parecer ella estaba pasando unos días de vacaciones en un bungalow que la familia tiene en Roquetas de Mar y él la estuvo siguiendo”, apuntan fuentes policiales

La víctima es natural de la provincia de Almería, está destinada en un puesto del Instituto Armado en otra comunidad autónoma y se encontraba disfrutando de un descanso en el referido inmueble que da al paseo marítimo de Roquetas. “Este individuo magrebí la siguió hasta el bungalow”. La joven agente llegó al citado inmueble a las tres de la madrugada del pasado sábado sin ser consciente del infierno que estaba a punto de padecer. “Cuando ella estaba dentro el agresor rompió el cristal de una ventana con un macetero y se metió para abordarla con violencia”, tal y como resumen las mencionadas fuentes policiales.

Fachada del Ayuntamiento de Roquetas de Mar

“La agredió dentro de la vivienda y la amenazó con el cuchillo y parece que después la violó en el exterior del bungalow”. Unos vecinos que escucharon los gritos de la víctima telefonearon reclamando la presencia de las Fuerzas de Seguridad en la Urbanización Playa Serena. “Parece que le pegó mucho y después de forzarla sexualmente salió corriendo desnudo”. Tal extremo es corroborado por un componente del Instituto Armado: “Actuó de una manera primitiva y burda”.

“Iba corriendo sin los pantalones”

De inmediato se personó una patrulla de la Benemérita que cazó al sospechoso cuando trataba de huir. “Dicen que iba corriendo por la playa sin pantalones”, comenta el empleado de una inmobiliaria que gestiona algunos de los apartamentos de la Urbanización Playa Serena. “La patrulla logró detener al violador”. Ahora los investigadores tratan de esclarecer si se trata de un depredador sexual o de una persona con problemas mentales después de comprobar que no faltaban objetos de valor en el bungalow donde se produjo la presunta violación. “No intentó robar nada”.

Unos vecinos paseando por el paseo marítimo de Roquetas de Mar

En la Guardia Civil no quieren facilitar datos del individuo marroquí detenido, como por ejemplo si cuenta o no con permiso de residencia en el país, porque no quieren que el asunto pueda generar tensión social en una provincia como la de Almería con elevadas cifras de población inmigrante. Además, no hay que olvidar que en el año 2000, en El Ejido, la muerte violenta de Encarnación López, a manos de un extranjero, terminó por desencadenar una oleada de violencia xenófoba y racista.

“La compañera ha salido de la UCI del Hospital de Poniente”, confirma el citado agente del Instituto Armado. El detenido ha pasado a disposición judicial y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Roquetas de Mar ha acordado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Este ciudadano marroquí, mayor de edad, está investigado por los delitos de allanamiento de morada, agresión sexual, lesiones agravadas y atentado a agente de la autoridad.

Sin Comisaría de Policía Nacional

Esta violación se ha producido el mismo fin de semana en el que otro ciudadano magrebí, en este caso, de 17 años, también ha agredido sexualmente en Roquetas de Mar a una joven, de 16 años, y vecina de El Ejido. Este episodio se produjo en la parte de atrás de un local de copas que está próximo al espigón del puerto deportivo. “Parece que víctima y agresor habían tenido algún contacto previo por redes sociales y este chico le bajó la ropa y las medias a la menor de edad y la penetró”, según fuentes policiales. Posteriormente fue detenido por Policía Local y Guardia Civil en una rápida y efectiva intervención conjunta.

Estos terribles hechos han vuelto a reavivar el debate entre los vecinos sobre la necesidad que tiene Roquetas de Mar de complementar el buen trabajo que desarrollan a diario la Guardia Civil y la Policía Local con la presencia de la Policía Nacional. Esta población del litoral almeriense carece de Comisaría de Policía a pesar de que según el INE: cerró 2019 con 96.800 habitantes, de los que 29.226 eran ciudadanos extranjeros. Además, en verano el término municipal llega a albergar a 200.000 personas.

Puerto deportivo de Roquetas de Mar

El Gobierno central estudia abrir una Comisaría en Roquetas de Mar lo que acabaría con la habitual comparación que hacen los vecinos y algunos de sus políticos con El Ejido, una localidad almeriense en la que se reparten demarcación Guardia Civil y Policía Nacional y que comparte similitudes con la ciudad roquetera tanto en cifras de población, como en la notable presencia de extranjeros y en tener al sector agrícola como uno de los motores de la economía.