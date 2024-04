Un mortero defectuoso acabó con la vida del cabo Palacios en las mayores maniobras de EEUU y la UE

Germán Palacios era cabo del Ejército de Tierra. Pertenecía al Grupo de Regulares 54 de Ceuta. Tenía la cruz de bronce a la Constancia en el Servicio y la medallla conmemorativa de la Operación Balmis. Hace unos días se desplegó con su unidad en Polonia para participar en las maniobras Saber Strike 2024. Este lunes, en el área de entrenamiento Bemowo Piskie, perdió la vida en un trágico accidente. Un fallo aún por determinar en un mortero del 81 provocó su muerte en torno a las 13.30 horas.

A sus 43 años, era padre de dos niñas y su pareja estaba embarazada de nuevo. Palacios había sido durante años legionario. Hacía un año que se había incorporado a la unidad ceutí.

Según informó el ministerio de Defensa, el suceso se produjo "durante la ejecución de un tema táctico con fuego real".

[Muere un militar del Ejército de Tierra en Polonia durante un ejercicio con fuego real]

Queda por saber, advierten las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, qué falló. La investigación en marcha trata de dilucidar si erró el mortero a la hora de lanzar el proyectil o la propia granada que acabó con la vida del cabo.

Cabe resaltar que en el ejercicio Saber Strike 24 participan más de 5.000 soldados. 3.000 de ellos pertenecen al Ejército de Estados Unidos, mientras que otros 2.000 provienen de los aliados (Croacia, Alemania, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía, España y Reino Unido).

Steadfast Defender 2024

El ejercicio Saber Strike 24 en el que ha perdido la vida el militar del Ejército español está encuadrado dentro del Steadfast Defender 2024 (STDE24), donde participan cientos de efectivos españoles. En concreto, se encuentran el Grupo de Regulares de Ceuta, militares de la Brigada Galicia VII (Brilat) y del Regimiento 'Príncipe' número 3 del Acuartelamiento de Cabo Noval en Siero. El grueso pertenece al Batallón de Infantería Protegida "San Quintín" I/3.

Según la web de la OTAN, este ejercicio "demostrará nuestra capacidad para desplegar fuerzas rápidamente desde América del Norte y otras partes de la Alianda para reforzar la defensa de Europa".

Steadfast Defender trata de demostrar "nuestra unidad y fuerza transatlántica y de nuestra determinación de seguir haciendo todo lo necessario para protegernos unos a otros, nuestros valores y el orden internacional basado en normas", señaló la OTAN.

Este ejercicio incluye a 90.000 hombres de 32 países aliados. "El mayor ejercicio de la OTAN en décadas. Una clara demostración de nuestra unidad, nuestra fuerza y nuestra determinación de protegernos unos a otros", aseguró Christopher G. Cavoli, comandante Supremo Aliado en Europa.

Tal y como explicó en su momento el Ejército de Tierra, el STDE24 está marcando un hito en el ámbito de la defensa multinacional, al desarrollarse a lo largo de varios meses. Las actividades planificadas se llevan a cabo en múltiples ubicaciones de Europa, han abarcado un espectro completo de operaciones terrestres, aéreas y marítimas.

El objetivo principal de STDE24 está siendo mejorar la interoperabilidad entre las naciones de la OTAN, demostrando la capacidad de despliegue rápido y sostenido de fuerzas aliadas a gran escala. "Este ejercicio representa un compromiso firme de la OTAN para mantener y mejorar la preparación y capacidad de respuesta ante cualquier amenaza", apuntó el Ejército de Tierra.

Reacciones al fallecimiento

La muerte del cabo Palacios ha traído consigo la reacción de políticos españoles y también de las asociaciones de militares.

Desde la Asociación de Tropa y Marineria Española 'Atme' han mostrado su pesar por el fallecimiento del compañero. "No son pocos los accidentes que se producen dentro de la fuerza armada , pero no por ello no deben de ser aclarados y escrupulosamente analizados, porque son vidas humanas las que se pierden y son nuestras familias las que lo sufren".

[De la pista de silencio al pasillo de fuego: así entrenará en los campos de Toledo la princesa Leonor]

Atme reclama que "el Ministerio de Defensa ante tantos hechos de pérdidas en nuestras filas sigue sin reconocer a las fuerzas armadas como profesión de riesgo". Por ello, no dejarán de "reclamar una y otra vez ese reconocimiento para nosotros y nuestras familias", considerando que ser militar es una profesión "no de riesgo, sino de alto riesgo, como lo demuestran las últimas muertes militares".

Cabe destacar que ATME va a remitir una serie de preguntas al Ministerio de Defensa, cuya titular es Margarita Robles, para que pueda esclarecer "en qué situación se ha producido el accidente del cabo de la unidad de regulares de Ceuta". Desde esta asociación, hace unos días se solicitó información sobre la calidad de la comida en este ejercicio, además de denunciar que "al personal de religión musulmana no se le proporciona comida permitida por esta".

Descanse en paz. Nuestro más sincero pésame a familiares, amigos y compañeros. https://t.co/BRRniGWaZG — Ministerio Defensa (@Defensagob) April 22, 2024

En el ámbito político han sido muchos los que no han querido dejar pasar la oportunidad de mostrar sus condolencias. El primero en hacerlo fue Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno expresaba su "más sincero pésame a la familia y amigos del cabo español fallecido hoy en un accidente en Polonia durante unas maniobras de la OTAN. Un sentido abrazo para sus compañeros del Tabor I del Grupo de Regulares de Ceuta y a toda la familia del Ejército de Tierra. Descanse en paz".

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se expresaba en el mismo sentido a través de las redes sociales y añadía: "Gracias a todos los militares que nos protegen y defienden nuestro país". El presidente ceutí, Juan Vivas, también ha trasladado su pesar a familiares y amigos del cabo Palacios.