Olga, la dulce ingeniera tiroteada por su novio que podría acabar en una fosa: nadie reclama su cuerpo

Olga Savenchuk llegó hace dos décadas a España desde Ucrania en busca de una nueva vida. La mujer se estableció en Albacete y, mucho después, conoció a Antonio Sánchez Gallego en el programa de televisión En compañía, presentado por Ramón García. La pareja comenzó un noviazgo a distancia, ella en Albacete y él en Puertollano (Ciudad Real). Así estuvieron varios meses hasta que se trasladaron a vivir juntos al ático del número 20 de la calle Fuente, en Puertollano. Fue ahí donde Antonio le disparó cuatro veces y después se suicidó.

El velatorio de Antonio se ha celebrado este martes en el tanatorio de la carretera de Almodóvar. Ahí permanece también el cuerpo de Olga a la espera de que alguien lo reclame, pero nadie lo ha hecho. La mujer no tenía ningún arraigo en Puertollano. El Consistorio de la localidad busca a la familia, sin éxito hasta ahora. Nadie ha velado el cadáver de la última víctima mortal de la violencia machista en España, la tercera en lo poco que va de año. Si la situación se mantiene así, el cuerpo de Olga terminará en una fosa común en la cara sur del cementerio.

Olga nació hace 61 años en Ucrania. En su país natal estudió ingeniería eléctrica, sin embargo, no consiguió convalidar su título en España. Tuvo entonces que dedicarse a cuidar a una persona mayor, según han declarado sus conocidos a La Tribuna de Toledo. "Esa mujer era un ángel, la más bella persona que se pueda imaginar. Si existe el cielo ella se ha ganado una parcela allí", afirma uno de sus vecinos.

Durante la relación a distancia, Antonio visitaba a menudo a Olga en Albacete. El hombre era bastante celoso y posesivo, según los conocidos de ella, que la desaconsejaron irse a vivir con él.

Antonio Sánchez Gallego, el asesino y suicida.

Cinco balas

Los cuerpos de ambos fueron descubiertos el pasado domingo por la tarde. Fue el hermano del asesino quien denunció la desaparición de Antonio ante la Policía Nacional. Llevaba días sin saber de él y no le cogía el teléfono. El Juzgado de Guardia de la localidad autorizó la entrada en la vivienda.

Cuando los agentes accedieron al ático encontraron los dos cuerpos sin vida. Antonio disparó cuatro veces a Olga y después a sí mismo. Las balas que mataron a la mujer siguen incrustadas en la pared, según cuenta el propietario. Todo indica que no hubo intervención de terceras personas. Además Antonio era aficionado a la caza y al tiro deportivo, lo que explica que tuviera un arma a mano.

El crimen sucedió el pasado jueves por la noche. Algunos vecinos declararon haber oído disparos, pero nadie les dio importancia. Tres días más tarde aparecieron los cuerpos sin vida. El de Antonio ya ha recibido sepultura, pero el de Olga sigue en el tanatorio a la espera de que alguien lo reclame.

Antonio era el jefe de bomberos en la planta petroquímica de Repsol en Puertollano. Tenía 53 años y estaba pasando una depresión tras su divorcio y la muerte de su madre. Era padre de dos hijas y no era una persona especialmente sociable en el pueblo.

La Policía entra en el domicilio donde se produjo el crimen. E.P.

Sociable no, pero celoso sí. Los celos son un patrón común en este tipo de casos, según explica la psicóloga María Gomis, experta en casos de violencia de género. “El hombre celoso es controlador y, por lo general, violento”, explica. “La violencia es una escalada, no llega de golpe. Entonces las mujeres se van habituando a esos comportamientos, pensando que es algo transitorio y que va a cambiar”. El hecho de que Antonio sufriera depresión no tiene relación con el crimen, según Gomis.

Resulta llamativo de este caso el poco tiempo que ha transcurrido entre que la pareja empezara a convivir y el crimen. "No es lo habitual", asegura la abogada Natalia Tejera, experta en casos de violencia machista. "Normalmente los malos tratos se dan durante años".

El programa de Ramón García

“Este es el día que más me está costando ponerme delante de estas cámaras ya que la mujer que ha sido asesinada en Puertollano estuvo aquí sentada charlando con nosotros”. De esta manera lamentaba este lunes el presentador Ramón García la muerte de Olga. La pareja se conoció en el programa En compañía, un espacio televisivo que junta a personas solteras, presentado por García. “La mujer que ha muerto asesinada estuvo aquí sentada”, ha dicho. “Estamos todos consternados”.

La consternación también ha invadido al pueblo de Puertollano. Las banderas del Ayuntamiento lucen a media asta este martes. El consistorio ha decretado un día de luto oficial por el crimen machista y durante la mañana de este martes se ha celebrado una concentración en la plaza del Ayuntamiento como muestra de rechazo de este asesinato.

Hasta aquí se han acercado varios centenares de vecinos, así como numerosas autoridades de la Comunidad, el Ayuntamiento, la Policía Nacional y la Guardia Civil. La alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez García, ha condenado enérgicamente la lacra de la violencia machista. Tras la lectura de un manifiesto se ha guardado un minuto de silencio.

Manifestación frente al ayuntamiento de Puertollano en rechazo del asesinato de Olga.

Sin estar presente, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha condenado el crimen. También lo ha hecho la nueva ministra de Igualdad, Irene Montero. "Todo nuestro cariño y apoyo a la familia de la víctima", dijo la ministra en su primer discurso en el cargo.

De nuevo, la #ViolenciaMachista. Una mujer ha sido asesinada por su pareja en Puertollano. Todo mi cariño para su familia.

Os queremos vivas. Seguiremos luchando sin descanso para erradicar el machismo criminal. Trabajemos por la igualdad desde la unidad de toda la sociedad. https://t.co/4C2lKhIORX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 13, 2020

Sin embargo, y pese a los buenos deseos de Montero, lo más probable es que la familia de Olga todavía no sepa la muerte de esta. Su cuerpo sin vida sigue en el tanatorio de la carretera de Almodóvar a la espera de que alguien lo reclame.

Olga Savenchuk, 61 años, es la tercera mujer asesinada por un hombre desde que ha comenzado el año. En España, en 2020, también han sido asesinadas Mónica, de 28 años, y su hija Ciara, de tres. La serie 'La vida de las víctimas' contabilizó 53 mujeres asesinadas en 2017, 47 en 2018 y 55 en 2019.