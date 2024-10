Facundo Medard y Alba Raso, ganadores de la carrera popular de O Ventorrillo de A Coruña

La edición del circuito Coruña Corre 2024 está llegando a su fin. Este domingo 20 de octubre se completó la penúltima carrera popular del circuito, la de O Ventorrillo. Facundo Medard y Alba Raso, se alzaron ganadores de la prueba.

Cientos de personas participaron este domingo en la penúltima prueba de Coruña Corre. La carrera comenzó a las 10:00 horas con la categoría absoluta. Los participantes echaron a correr en el cruce que une la calle Alcalde Jaime Hervada y Alcalde Salorio Suárez. El primer tramo de carrera transcurrió por el interior del Ventorrillo y pasó por la calle Monasterio de Caaveiro. Más tarde, los corredores ya se adentraron en las pistas que rodean los núcleos de Silva, Penamoa y Cances.

Facundo Medard y Alba Raso fueron los ganadores de la prueba con un tiempo de 17 minutos y 21 segundos y de 20 minutos y 59 segundos. En total recorrieron cinco kilómetros y medio.

La próxima, y última, prueba del circuito Coruña Corre será la de Novo Mesoiro. Tendrá lugar el 24 de noviembre en el barrio coruñés y contará con categoría absoluta, sub 18, sub 16, sub 14, sub 12, sub 10 y peques. En función de la edad los deportistas recorrerán 2,2 kilómetros o 110.