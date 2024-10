Las demandas de ruptura matrimonial descienden un 6,5 % en Galicia en el segundo trimestre del año

El número de demandas de ruptura matrimonial (nulidades, separaciones y divorcios) presentadas en Galicia en el segundo trimestre de este año fue de 1.419, frente a las 1.517 que se registraron en el mismo periodo de 2023, lo que supone un descenso del 6,5 %. Poniendo en relación las demandas de ruptura matrimonial con la población a 1 de enero de 2024 se observa que, por cada 100.000 habitantes, en Galicia se contabilizaron, en el periodo estudiado, 52,4 demandas, más o menos a la par que la media estatal (52,6%).

Según los datos hechos públicos hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en la comunidad descendieron los divorcios consensuados (de 877 a 809, un 7,8 %) y los no consensuados (de 605 a 578, un 4,5 %). Por su parte, las separaciones consensuadas pasaron de 24, en el segundo trimestre de 2023, a 19, en el mismo periodo de este año, mientras que de las no consensuadas se registraron 13, frente a las 8 del año anterior. Entre abril y junio no se contabilizaron peticiones de nulidad matrimonial.

En el segundo trimestre se iniciaron 191 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 13,2 % menos que en las mismas fechas de 2023. Las demandas de modificación de medidas no consensuadas pasaron de 544 a 527, un 3,1 % menos.

En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 313 demandas de modificación de medidas consensuadas, frente a las 321 del segundo trimestre de 2023, lo que supone un descenso del 2,5 %; y 366 demandas de modificación de medidas no consensuadas (396 el año anterior), lo que representa una bajada interanual del 7,6 %.