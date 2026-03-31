La seguridad de las sustancias químicas 'eternas'

He visto con mis propios ojos el coste de la contaminación por PFAS para la salud humana, así como los daños medioambientales y las pérdidas económicas que causa.

Estas sustancias químicas 'eternas' permanecen en el suelo, en el agua, en el aire, en la vida silvestre y en nuestros cuerpos.

Atajar uno de los mayores problemas de contaminación de nuestro tiempo es algo que debemos a las generaciones futuras. También debemos proporcionar a nuestras empresas seguridad y previsibilidad sobre cómo utilizar las PFAS de la forma más segura posible.

Se trata de una prioridad política para la Comisión Europea y una prioridad personal para mí.

Estamos trabajando precisamente con este objetivo en mente. El uso de las PFAS en la producción industrial y los bienes de consumo está muy extendido. Su gran resistencia las hace útiles en muchos sectores críticos y aplicaciones industriales.

No obstante, también se usan en casos en los que existen alternativas más seguras, adecuadas y comercialmente viables.

Milagros Marcos, diputada del PP, con la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, en el Congreso. E.E.

Estimamos que en Europa existen 100.000 focos de emisiones de PFAS. El coste de limpiar los lugares contaminados es enorme, pero aún mayor es el coste de la inacción ante la contaminación futura.

Muchas personas están preocupadas por los niveles de PFAS hallados en nuestras aguas, nuestro medio ambiente y nuestros cuerpos. Yo soy una de ellas.

El año pasado, las autoridades de los Países Bajos revelaron que toda su población tiene diferentes tipos de PFAS en la sangre. No existen motivos para creer que la situación sea muy diferente en otros lugares.

La buena noticia es que la Comisión y los Estados miembros han adoptado medidas en los últimos años. Se han prohibido algunas fuentes conocidas de contaminación por PFAS.

Sin embargo, necesitamos un enfoque más estructurado y sistemático que afronte eficazmente este problema y proporcione seguridad normativa y previsibilidad a las empresas.

Al mismo tiempo, podemos estimular la innovación y apoyar la transición hacia su sustitución por otras sustancias químicas más seguras y sostenibles.

Además, necesitamos normas estrictas para controlar la contaminación.

"Apoyamos la transición hacia el abandono de las sustancias químicas 'eternas' y perseguiremos la prohibición de las PFAS"

A petición de varios Estados miembros, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) está trabajando en amplias restricciones a las PFAS y acaba de publicar su primer dictamen científico. La ECHA emitirá este año veredictos definitivos sólidos basados en los últimos datos y avances científicos disponibles, así como en las repercusiones socioeconómicas de las posibles restricciones.

La Comisión Europea se apoyará en ellos para proporcionar claridad normativa tan pronto como la ECHA concluya su trabajo.

Apoyamos la transición hacia el abandono de las sustancias químicas 'eternas' y perseguiremos la prohibición de las PFAS en los bienes de consumo y en usos industriales cuando existan alternativas adecuadas.

Como siempre, toda nueva normativa debe tener un diseño sencillo y ofrecer seguridad, claridad y previsibilidad tanto a los consumidores como a las empresas.

También veo surgir nuevas oportunidades. Muchas empresas de la UE han tomado la iniciativa de invertir en alternativas libres de PFAS.

Tenemos que apoyar este compromiso. Una normativa europea clara evitaría un mosaico de normas nacionales y ayudaría a nuestras empresas a ser líderes en confianza de los consumidores, innovación y soluciones sostenibles.

Nuestro objetivo es fomentar un mercado interior competitivo, innovador y seguro, en el que las empresas puedan prosperar y los consumidores sepan que la salud humana y el medio ambiente están protegidos.

*** Jessika Roswall es comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva.