Fernando Ónega: el cronista sereno de la democracia que creó el mejor eslogan de Adolfo Suárez

Fino e incisivo analista político, fue testigo y cronista de las últimas décadas de la historia de España.

Gallego hasta la médula, de fina ironía y talante sosegado y dialogante, dominó los medios en los que trabajó: prensa, radio y televisión.

Ni siquiera su éxito periodístico hizo olvidar al autor de los discursos de Adolfo Suárez y de algunas de las consignas más populares del primer presidente de la democracia.

Si Suárez fue el icono político de la Transición, Ónega fue el icono periodístico. Los dos procedían de la época franquista.

Suárez, como director de la televisión y la radio públicas de entonces y ministro del Movimiento. Ónega, como subdirector del diario falangista Arriba, como columnista de Pueblo y como jefe de prensa de la Guardia de Franco.

En 1977, el nuevo presidente del Gobierno le nombró portavoz y director de prensa de Presidencia.

A él se deben la gran mayoría de los discursos de Suárez. Suyas son proclamas tan históricas como "Puedo prometer y prometo". O "Elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es plenamente normal", el mejor reflejo de las pretensiones de los artífices del drástico cambio de la dictadura a la democracia.

Tras la contundente victoria de Suárez en las elecciones de 1979, las primeras constitucionales, Ónega volvió al periodismo.

Comenzó haciendo comentarios políticos en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, hasta que en febrero de 1981 fue nombrado director de informativos de la cadena en sustitución de Iñaki Gabilondo.

A él se debe la excelente cobertura de la SER del intento de golpe de Estado del 23-F, recordada por la retransmisión de José María García, subido al techo de la unidad móvil, desde la Carrera de San Jerónimo.

Enumerar las cabeceras para las que trabajó sería interminable.

En los 80, fue director del diario de la Iglesia Católica, Ya, durante un breve periodo de tiempo, y director de informativos de la cadena Cope durante cuatro años. Fue colaborador de La Vanguardia y de los periódicos de su querida tierra La Voz de Galicia y El Progreso de Lugo.

Aunque tenía experiencia en televisión desde los años 70, su popularidad se dispararía con la llegada de las privadas.

En los noventa, comenzó su vinculación intermitente con Onda Cero, cadena de la que llegó a ser director general.

Ya en 2004, volvió a la emisora en la que ya se mantuvo hasta el final de su carrera.

Colaboró con Carlos Herrera en el programa Herrera en la onda; en La Brújula, primero con David del Cura y, después con Juan Ramón Lucas y en Más de uno de Carlos Alsina. Precisamente en el programa de Alsina anunció el 1 de septiembre de 2022 su retirada de la radio.

Presentó en Tele 5 las noticias de la mañana y de la noche, así como el espacio matinal Los periódicos. Hizo análisis político en el popular informativo de Luis Mariñas Entre hoy y mañana.

En 1997 fue fichado por Antena 3, donde presentó la edición de las noticias de las nueve, el más importante de los informativos.

Hasta los últimos años de su carrera participó en numerosas tertulias televisivas haciendo gala siempre de su carácter sereno y abierto al diálogo: 59 segundos, El debate de la primera, El Programa de Ana Rosa o Las mañanas de Cuatro, entre otras.

Fernando Ónega era el padre de la periodista y escritora Sonsoles Ónega, presentadora del programa Y ahora Sonsoles en Antena 3 y ganadora del Premio Planeta en 2023 con Las hijas de la criada.

Su otra hija, Cristina Ónega, es periodista de TVE y fue jefa de prensa del Consejo General del Poder Judicial.

Ambas son hijas de la primera mujer de Ónega, Marisol Salcedo. En 2021, Ónega se volvió a casar con Ángela Rodrigo, quien le donó un riñón en 2021, y es la madre de su tercer hijo, Fernando.

Se convirtió en una imagen y una voz familiares, que ofreció confianza y supo explicar, con sosiego y claridad, las peripecias que hemos vivido durante ese tiempo.

Fue autor de numerosos libros en los que dejó constancia de su rica trayectoria vital, con títulos tan elocuentes como El termómetro de la vida (2004), las biografías de Suárez y del Rey emérito Puedo prometer y prometo (2013) y Juan Carlos I. El hombre que pudo reinar (2015) así como el ensayo Qué nos ha pasado, España (2017), en el que reflexiona sobre el deterioro de la vida política española.

Ónega ha acompañado a la sociedad española durante más de cinco décadas. Pocos como él han sido testigos directos de nuestra historia reciente.

Fernando Ónega López nació en Mosteiro (Pol, Lugo) el 16 de junio de 1947 y murió en Madrid el 3 de marzo de 2026 a los 78 años.