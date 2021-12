La hoja de ruta de Apple para 2022: del iPhone 14 al MacBook Air de colores y mucho más

El año 2021 está próximo a acabarse en España. Un año complicado para muchos fabricantes de hardware y que ha estado repleto de lanzamientos increíblemente relevantes. Pero ¿qué depara el futuro respecto a firmas tan importantes como Apple? Es lo que ha intentado vaticinar Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en Apple.

Gurman ha lanzado una nueva edición de su newsletter, Power On. En esta ocasión, el periodista ha querido aclarar lo que él considera que será el 2022 para Apple, con una lista de predicciones sobre sus futuros lanzamientos. Algunos evidentes, como el del iPhone 14, pero con algunos detalles a tener en consideración.

Y es que 2022 será el año en el que finalice la transición de Apple de procesadores Intel a procesadores Apple Silicon, es decir, a procesadores de la familia M1 para sus ordenadores. Por ende, Gurman cree que este año será el escenario para los lanzamientos más importantes de la marca, como el del iMac Pro de 27 pulgadas.

iPhone

Gurman se quita de encima de forma rápida el elefante en la ferretería: el iPhone 14. Incluso con el iPhone 13 aún reciente, los rumores no han parado respecto a este teléfono del que aún no se ha filtrado en imágenes ni siquiera el diseño. Los rumores hablan sobre algunas de las características que tendrá este nuevo dispositivo, siendo aún muy pronto para especular.

Jon Prosser Front Page Tech

Este iPhone 14 supondría, por fin, un rediseño respecto a la estética que inició el iPhone X en el año 2017. Apple por fin daría carpetazo de forma definitiva al notch, pero sin renunciar al Face ID. Se especula que podría tener no solo un sistema Face ID bajo la pantalla, sino que recuperaría el Touch ID pero también bajo el panel, tal y como han hecho todos sus rivales en Android.

Pero no es lo único. Apple modificaría la forma en la que se distribuyen los iPhone, eliminando el iPhone mini en favor de un iPhone Max con el mismo tamaño que el modelo Pro Max. No falta el iPhone SE de nueva generación, que si bien no tendría cambios en el diseño, sí que incorporaría 5G.

Mac y MacBook

El teclado del nuevo MacBook Air M2 tendría Touch ID Jon Prosser | Rendersbyian Omicrono

Respecto a los MacBook, la clave está en la culminación del abandono de Intel por parte de Apple. Lo haría con un iMac Pro de 27 pulgadas, siendo una versión más profesional del actual iMac de 24 pulgadas que Apple ha comercializado hace escasos meses. Le seguiría un Mac mini rediseñado con un M1 Pro y con mejor chasis y finalmente un MacBook Air M2 de colores, que sustituiría al MacBook Air actual.

Gurman comenta el Mac Pro, el cual es el ordenador de Apple que queda por rediseñar con Apple Silicon. El problema de este dispositivo es que es un ordenador pensado para profesionales y usuarios con un flujo de trabajo muy pesado. Por ende, Apple podría o bien incorporar un M1 ultravitaminado en su nueva versión o lanzar un último Mac Pro con Intel, a la espera de que la compañía pueda suplir las necesidades de potencia de los usuarios de estos ordenadores.

iPad

Nuevo iPad Pro Apple Omicrono

El periodista hace mención a un nuevo iPad Pro, también vitaminado con un procesador de la gama M más potente y con un nuevo modelo de iPad Air. Se especula que estas nuevas tablets podrían incorporar, por fin, carga inalámbrica gracias a una parte trasera de cristal y un chasis con una nueva aleación de titanio para aumentar su resistencia.

También se lanzaría un nuevo iPad, pero siguiendo los pasos del iPhone SE: no cambiaría en absoluto en cuanto a diseño, pero mejoraría un par de aspectos de la antigua generación manteniendo el precio por el camino.

¿Gafas de realidad mixta?

Concepto de gafas de realidad virtual de Apple.

Mucho se ha escrito sobre estas gafas. Se ha hablado de visores, gafas, headsets y todo tipo de aparatos tanto de realidad virtual como aumentada. Se cree que este dispositivo tendría unas especificaciones top, con pantallas 8K y con potencia equivalente a la de un Mac. Eso sí, a un precio prohibitivo para muchos.

Lejos de lo que Gurman ha vaticinado en su newsletter, Apple estaría preparando más dispositivos que aún no se han filtrado lo suficiente. En abril supimos de un HomePod con Apple TV y cámara para realizar llamadas de FaceTime a lo Portal de Facebook, y también se espera que Apple lance unos nuevos AirPods Pro, e incluso un nuevo AirPower.

