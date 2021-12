Algunos MacBook Pro de 16 pulgadas estarían teniendo problemas de carga de batería

Los últimos lanzamientos de Apple en cuanto a hardware en España han puesto patas arriba el mercado. Los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas son ejemplo de ello, ya que no son solo portátiles excelentes, sino productos de innovación tecnológica continuada durante años. No obstante, no se libran de algunos fallos como el resto de productos de Apple, y los usuarios ya están empezando a notar algunos.

Según han empezado a reportar en Reddit algunos usuarios, algunos MacBook Pro de 16 pulgadas están teniendo problemas con el conector MagSafe. Cuando el ordenador está completamente apagado, el conector MagSafe no siempre carga el ordenador, y ese es solo uno de los fallos.

Otros usuarios también han asegurado que al conectar el ordenador a un monitor externo y cierran el portátil por completo, el monitor no enciende. Apple estaría ya al tanto de la situación, y habría lanzado una serie de recomendaciones para los usuarios afectados.

Las primeras quejas aparecieron en Reddit, de la mano del usuario Trillionaire. Este muestra en un vídeo como intenta cargar su MacBook Pro de 16 pulgadas con el M1 Max, completamente apagado, y el conector de carga MagSafe comienza a parpadear en naranja. Cuando parpadea de esta forma quiere decir que la carga no se está realizando correctamente.

De forma paralela, otros usuarios han estado explicando problemas con monitores externos. Por lo general, todos los fallos especifican que el cierre de la tapa en los MacBook Pro provoca problemas con los monitores externos. Algunos achacan este hecho a macOS Monterey y otros creen que es cosa de los MacBook Pro más modernos. Este problema, sin embargo, no se sabe si está generalizado o si repercute sobre un grupo más pequeño de usuarios.

Apple está al tanto

MacBook Pro 16 pulgadas

Según Trillionaire, el equipo responsable del soporte de Apple ha contactado con él y le han dado una serie de pautas a seguir. Trillionaire asegura que Apple "está al tanto" y para ello ha compartido algunas pautas a seguir por parte de los usuarios:

Cargar el ordenador en modo de suspensión.

Cargar el ordenador con la tapa abierta.

Conectar el cable MagSafe antes de apagar el ordenador.

Algunos de los usuarios que han respondido a Trillionaire aseguran además que este problema estaría en el puerto MagSafe, y no en la carga vía USB-C. Por el momento, habrá que ver si este es un problema más serio o si por el contrario estamos ante una serie de unidades defectuosas.

