El futuro iPad Pro tendrá carga inalámbrica y la misma trasera de cristal que los iPhone 12

Con el iPad Pro M1 recién lanzado en España y con rumores del lanzamiento de un supuesto iPad Pro Mini, ya hay informaciones acerca del siguiente modelo de iPad Pro. Concretamente, los lanza Mark Gurman, experto especializado en Apple que ha afirmado en Bloomberg que el dispositivo será más premium que nunca.

El siguiente modelo del iPad Pro contará con carga inalámbrica. Una función que nunca ha existido en las tablets de Apple, y usualmente no se encuentra en dispositivos de esta índole. En parte porque se suele usar metal en las tablets actuales, material conductor de la electricidad que dificulta enormemente la carga inalámbrica.

Por ende, Apple cambiará la parte trasera del iPad haciéndola de cristal. Sí, recibirá el mismo cristal que vemos en los modelos de iPhone actuales y que le dará un toque premium al iPad Pro. Aunque hay motivos para pensar que esto no es así.

¿Carga inalámbrica en un iPad?

iPad Pro

Según fuentes de Gurman, Apple está barajando la posibilidad de incluir carga inalámbrica en sus futuras tablets. De hecho, estarían intentando añadir su tecnología de carga magnética, MagSafe y además conseguir carga inalámbrica reversible. Es decir, que el propio iPad hiciera las veces de batería portátil para dispositivos Apple.

Por supuesto, este iPad tardará mucho en llegar; hace pocas semanas que ha sido lanzado el iPad Pro con procesador M1, el mismo SoC que vemos en los MacBook actuales. Por ende, no se espera que Apple lance un nuevo modelo hasta dentro de un par de generaciones.

iPad Air

Al ser un rumor, este está sujeto a la duda, ya que incluir carga inalámbrica va ligado a algunas necesidades. Por ejemplo, es necesario incluir el ya mencionado cristal, que es más frágil que el metal. Dado que las tablets de Apple se suelen usar en movimiento, un chasis de cristal sería más propenso a sufrir el paso del tiempo que uno de metal, lo que obligaría a los usuarios a usar una funda.

Es cierto que algunos fabricantes han conseguido aunar un material metálico junto a la carga inalámbrica. El Google Pixel 5 tiene una parte trasera de aluminio y aún así cuenta con carga inalámbrica. Esto es debido a que la parte trasera de aluminio del Pixel 5 tiene un recubrimiento de plástico ultrafino que Google califica como 'bio-resina'.

Con esta capa, Google simplemente ha tenido que perforar el metal para que la bobina que transmite la carga pueda tener un contacto adecuado con la toma de carga sin que el material de aluminio interfiera en ella. Una solución ingeniosa... si no fuera por MagSafe. Obviamente, una parte trasera de aluminio haría imposible implementar esta tecnología magnética en un iPad Pro.

Eso no quiere decir que no haya novedades interesantes respecto a los iPad. Se espera que Apple modernice sus iPad Mini con un rediseño completo y que lance una versión con bordes más reducidos de su iPad básico, aunque no está claro si estas versiones se lanzarán este año o el que viene.

