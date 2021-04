Ex-empleado de Apple revela que la compañía intentó salvar a Adobe Flash sin éxito

Adobe Flash murió oficialmente el pasado mes de diciembre, cuando fue lanzada la última versión de Flash oficial. En realidad, esta tecnología ya llevaba años 'muriendo', después de que todos los navegadores, uno por uno, abandonasen el soporte de Flash.

Es fácil descartar Flash como algo que nunca debería haber existido, pero en su día, era imprescindible para navegar por la Web. Millones de páginas web, aplicaciones y juegos en Flash fueron desarrollados, aprovechando sus posibilidades multimedia como la reproducción de vídeo y audio.

Lanzar un equipo sin compatibilidad con Flash era impensable, y sin embargo, eso es justo lo que hizo Apple con sus primeros móviles iPhone y tablets iPad; fue una apuesta arriesgada, que hizo que Safari no fuese compatible con la mayoría de las páginas usadas por el internauta medio.

La decisión más críticada de Apple

Es una carencia que hasta los más fanáticos de Apple (que por aquel entonces no eran tantos) no podían justificar. Imagina comprar una tablet que no puede reproducir vídeos de YouTube, usar Facebook o ejecutar juegos; fue un impacto parecido.

El motivo oficial que Steve Jobs dió fue que el futuro no pasaba por Flash, sino por HTML5, un nuevo estándar que iba a integrar esas posibilidades multimedia en el propio navegador, sin tener que instalar ni descargar nada.

Steve Jobs presenta el primer iPad Apple Omicrono

El tiempo ha dado la razón a Jobs. Todos los navegadores modernos usan HTML5 para reproducir vídeos, hacer videollamadas e incluso jugar a videojuegos, de manera eficiente y sin consumir tanta batería como Flash. Pero la verdad es que hasta el propio Jobs no estaba muy convencido de su decisión.

Es algo que ahora sabemos gracias a Scott Forstall, ex-empleado de Apple que fue el encargado de ingeniería de software de la compañía durante aquellos tiempos. Su testimonio ha salido a la luz gracias al juicio entre Epic Games y Apple, que tendrá que decidir si esta última hizo mal en expulsar a Fortnite y el resto de apps de Epic, como explican en 9to5Mac.

Cuando Apple defendió a Flash

Como antiguo jefe de desarrollo de software de Apple, su testimonio puede haber sido importante para comprender mejor las políticas internas de la compañía y el control que tiene sobre su plataforma.

Una de las preguntas tuvo que ver con el soporte de Flash en iOS; las aplicaciones en Flash podían ser competencia de las disponibles en la App Store, así que ¿bloqueó Apple a Flash para dar preferencia a su plataforma?

Según Forstall, no. De hecho, la sorprendente revelación es que Apple ayudó a Adobe a desarrollar una versión de Flash para iOS, algo que no se hizo público en su día ya que iba completamente en contra del motivo oficial de la falta de soporte.

Adobe Flash era imprescindible en su día

Aparentemente, Apple intentó que Flash funcionase en dispositivos iOS porque realmente estaban interesados en que fuese así, conscientes de la desventaja de no tener Flash. Forstall afirma que creían que podían hacer que funcionasen, y que sería genial; hace referencia a los problemas de virus basados en Flash en Windows y Mac, insinuando que en iOS la cosa sería diferente.

Sin embargo, ni siquiera los ingenieros de Apple pudieron arreglar el desaguisado que era Flash. Forstall confirma que hubo una versión de Flash para iOS, pero que el rendimiento era simplemente pésimo y "vergonzoso". No consiguieron que llegase a ser un valor añadido para el consumidor, así que cancelaron su lanzamiento.

¿Hubiera sido la historia diferente si Apple hubiese conseguido lanzar Adobe Flash en iOS? Ya entonces su futuro estaba en duda y era una pieza de software odiada por programadores y usuarios por igual; así que es posible que hubiese conseguido vivir durante un par de años más, pero es poco probable que fuese significativo. La prioridad se puso en HTML5 y aplicaciones nativas móviles.