Apple aclara: el Magic Keyboard sí funciona con el nuevo iPad Pro, pero igual no cierra bien

El iPad Pro M1 generó un importante revuelo después de su lanzamiento. Incluso si ya eras usuario de la generación anterior, el anuncio en España de esta nueva tablet no te dejó indiferente gracias a la inclusión del mismo procesador que los MacBook M1, haciéndola de lejos la tablet más rápida del mercado. El único problema es que no ibas a poder aprovechar el Magic Keyboard de 400 euros por el que ya pagaste.

Una decisión que trajo todavía más ruido, si cabe. El hecho de que un usuario ya se viera obligado a pagar una importante cantidad de dinero por esta tablet para encima no poder usar su carísimo teclado no gustó nada. Apple se ha apresurado a aclarar que esto no es del todo así.

La firma de Cupertino ha publicado un nuevo documento de soporte, explicando todo lo referente a la compatibilidad del Magic Keyboard de primera generación con el nuevo iPad de 12,9 pulgadas. La clave es que se podrá usar, pero la funda no cerrará todo lo bien que debería.

Podrás usar tu Magic Keyboard

En un principio, se creía que el Magic Keyboard de primera generación directamente no sería compatible con este nuevo modelo de iPad. Sí, es cierto que esta tablet no subía el precio respecto a la generación anterior incluyendo pantalla MiniLED y el procesador M1. Pero recordemos que la funda con teclado de Apple no es en absoluto económica.

El problema estaría en las dimensiones. Este nuevo iPad es 0,5 milímetros más grueso que su predecesor, ya que usa una tecnología de pantalla nueva. Este grosor hace que el iPad Pro no encaje de forma perfecta, especialmente si usamos un protector de pantalla. Por ende, a la hora de cerrar la funda, esta no encajará, pero en sí el teclado será "completamente funcional".

Esto no es así en el modelo Magic Keyboard de 11 pulgadas, ya que sus dimensiones son exactamente las mismas. Este es un respiro para los usuarios que estaban planeando dar el salto del iPad Pro de anterior generación al de este año, debido al gran salto en cuanto a potencia y tecnología de pantalla que supone esta actualización. Sin embargo, si no quieres tener problemas de compatibilidad, puede que tengas que comprar un nuevo (y caro) Magic Keyboard para tu tablet.

La noticia llega después de que se acerquen las fechas de reserva y compra de los productos presentados en el último evento Spring Loaded, en el que pudimos ver los AirTags, el nuevo Apple TV, el nuevo iMac de 24 pulgadas y el nuevo iPad Pro con procesador M1.

