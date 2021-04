El nuevo iPad Pro de 12,9 pulgadas no funciona con el teclado de 400 euros del año pasado

Apple es especial, eso no lo puede dudar nadie. Pocas compañías nos pueden sorprender como nos sorprendimos en el evento de Apple de esta semana; a los lanzamientos esperados, como los nuevos localizadores AirTags, se le sumó el nuevo iMac y especialmente, el nuevo iPad Pro con procesador M1.

Hay muchas razones por las que dar el salto, incluso si ya tenemos un iPad Pro; el nuevo modelo usa el mismo procesador que los nuevos MacBook, y por lo tanto, es increíblemente rápido, mucho más que cualquier otra tablet. Apple presume de una diferencia de rendimiento del 50% en algunas aplicaciones.

No es de extrañar que en estos momentos estés pensando en vender o intercambiar tu iPad Pro por el modelo nuevo; pero si lo vas a hacer, ten en cuenta que hay un coste oculto que Apple no anunció, pese a que la tablet no haya subido de precio respecto al modelo anterior.

El fallo del iPad Pro

Porque Apple también es especial en otros aspectos menos positivos. Como por ejemplo, que no duda en hacer cambios que atacan directamente al bolsillo de sus clientes más entusiastas. Hablamos de una compañía capaz de vender la peana de un monitor aparte, por 1.00 euros más.

El nuevo iPad Pro con el Magic Keyboard Apple Omicrono

Con el iPad Pro, ese coste oculto llegará con el Magic Keyboard, la funda con teclado que permite usar la tablet como si fuera un ordenador portátil gracias a su peana integrada con un efecto "flotante". El Magic Keyboard fue una de las grandes novedades de Apple hace un año, y pese a su elevado precio de 399 euros, era fácil ver porqué era una buena inversión.

Ahora, si compras un nuevo iPad de 12,9 pulgadas, tendrás que volver a hacer esa inversión, porque se ha confirmado que no es compatible con el Magic Keyboard del año pasado.

Otro teclado más

Según han confirmado el sitio francés iGeneration y el estadounidense The Verge, el Magic Keyboard diseñado para los iPad Pro del 2018 y del 2020 es diferente del que ha sido lanzado esta semana.

Es algo chocante, teniendo en cuenta que Apple no destacó ninguna diferencia en el Magic Keyboard en la presentación oficial, y mostró el nuevo iPad Pro con un modelo muy parecido, por no decir idéntico a simple vista. Ahora se sabe que el Magic Keyboard mostrado es un nuevo modelo adaptado al nuevo iPad Pro.

Pantalla MiniLED del iPad Pro Apple Omicrono

El motivo de esta incompatibilidad parece estar en el mayor grosor del nuevo iPad Pro, gracias a su pantalla con tecnología Mini LED; el nuevo modelo es 0,5 mm más grueso que el del 2020 y de ahí que no encaje del todo bien con la funda.

Por lo tanto, si vas a comprar un nuevo iPad Pro de 12,9 pulgadas para sustituir al antiguo, tendrás que pagar 399 euros adicionales para conseguir otra Magic Keyboard. La buena noticia es que el nuevo iPad Pro de 11 pulgadas sí es compatible con el viejo Magic Keyboard, ya que no usa pantalla Mini LED, así que su grosor no ha cambiado. Además, el nuevo Magic Keyboard es compatible con los viejos iPad Pro, así que sólo con comprar el nuevo modelo podrás usarlo en todos tus dispositivos.