Steve Jobs llamó "MierdaBook" a Facebook durante una pelea por la App Store

Casi diez años después de su fallecimiento, la influencia de Steve Jobs aún se deja notar en todo el mercado tecnológico y especialmente, en "su Apple". La compañía de la manzana continúa la filosofía y los objetivos que Jobs explicó a todo el mundo en sus populares 'keynotes'.

Como todos los genios, Jobs también podía ser una persona difícil y no tenía miedo de marcar líneas rojas. Que la App Store, la única manera de instalar software en el iPhone, sea una plataforma cerrada así lo demuestra.

Los enfrentamientos con otros gigantes de la industria han sido constantes, desde la etapa de Jobs hasta la de su sucesor, Tim Cook. Y uno de ellos fue especialmente duro, como revelan documentos publicados como parte del juicio entre Epic Games y Apple, precisamente, por las políticas de la App Store.

El genio de Steve Jobs

Los documentos son de la época en la que el iPad ya había sido estrenado, y Apple buscaba apps adaptadas al nuevo dispositivo. Aunque hoy en día es más fácil encontrar apps para iPad, inicialmente pocos desarrolladores querían crear una interfaz adaptada a la pantalla más grande, y el iPhone y el iPad andaron separados.

Facebook fue uno de los desarrolladores que se resistió a crear una app para iPad, y ahora sabemos por qué: intentó negociar con Apple la implementación de funciones y características que creía importantes para el crecimiento de su propia plataforma de apps.

Mientras que Apple presentaba las apps móviles como el futuro, Facebook planteó apps que se ejecutaban dentro de su red social, lo que permitía compartirlas y usarlas con nuestros amigos. El juego Farmville es el mejor ejemplo de ese tipo de app, pero Apple no las quería en su plataforma.

En un correo de Scott Forstall, jefe de software de Apple, a Steve Jobs, se detallan los compromisos que Mark Zuckerberg presentó a Apple para desarrollar una app de Facebook para iPad.

"Mierdabook"

A Jobs no le sentó nada bien que Zuckerberg viniese con exigencias, aunque concedió que la mayoría eran "razonables". Facebook se comprometía a no incluir un directorio de apps y a no tener apps de terceros integradas. A cambio, Facebook pedía que las apps pudiesen hacer publicaciones en las páginas de los usuarios, para que saliesen en los 'timelines' de sus amigos; de esa manera, las apps se podían promocionar y los usuarios podían usar la versión web de Facebook para ejecutarlas.

Jobs quería quitar esa última condición, afirmando que "Si eliminamos la tercera propuesta de Fecebooks [sic], suena razonable". No es un error ortográfico: Jobs había hecho un juego de palabras con Facebook, asociándolo a "feces", heces.

En otras palabras, Jobs había llamado "Mierdabook" a Facebook. Probablemente Zuckerberg no se enteró, pero lo que no le gustó fue la contraoferta de Apple. Finalmente, Facebook lanzó una app para iPad, pero seriamente limitada y sin soporte de apps como Farmville, muy buscada por los usuarios.

Desde entonces, Apple y Facebook están peleando; más recientemente, con el lanzamiento de iOS 14.5, que obliga a las apps a pedir permiso para rastrear. Facebook ha avisado que podría hacer Instagram de pago si suficientes usuarios toman esa decisión.

Los documentos han sido revelados por los abogados de Epic Games, en un intento de demostrar la manera en la que Apple supuestamente fuerza a los desarrolladores a cambiar las apps para su beneficio y para impedir la aparición de competidores. Por contra, Apple ha revelado que intentó hacer que Flash funcionase en el iPad, lo que habría permitido ejecutar juegos como Farmville.