Los pagos de WhatsApp llegan a la app: cómo y dónde funcionan

Después de muchos rumores y un lanzamiento inicial fallido, los pagos de WhatsApp ya están implementados en la app. De esta manera, Facebook consigue que su app de mensajería instantánea se ponga a la altura de alternativas como Telegram, que ya permite pagos. Es una de las grandes novedades de WhatsApp para el 2021.

Sin embargo, el viaje de WhatsApp sólo acaba de comenzar. Por el momento, el primer país que permite los pagos usando la app es Brasil, y el resto del mundo aún tendrá que esperar.

En realidad, esta es la segunda vez que los pagos de WhatsApp llegan a Brasil; pero el lanzamiento inicial hace un año tuvo que ser retrasado después de quejas del banco central del país, que alertó de consecuencias para la economía local. Finalmente, WhatsApp ha pasado por la burocracia necesaria para ofrecer este servicio.

Pagos de WhatsApp

Inicialmente, los pagos de WhatsApp sólo funcionan entre particulares y por lo tanto, no se pueden usar para comprar productos a través de chats, como sí es posible hacer en Telegram. Pero es muy probable que no haya un motivo técnico detrás de esta limitación, sino que sea resultado de tener que adaptarse a la legislación brasileña.

En otros países, probablemente será posible realizar pagos directos a empresas, sin necesidad de pasar por Facebook o por otros servicios. El proceso debería ser más sencillo y directo.

Para realizar pagos con WhatsApp, sólo son necesarios dos pasos. Primero debemos añadir nuestra tarjeta; en Brasil se admiten tarjetas de débito o de prepago. A continuación, debemos verificar nuestros datos para más seguridad y evitar pagos con tarjetas robadas.

Ya está, a partir de entonces podremos enviar dinero a otros usuarios dentro de los propios chats; en la conversación podremos ver el estado de la transferencia en una tarjeta que mostrará el valor de la transacción y a quién lo estamos enviando. También tendremos acceso a un historial de transacciones, con los pagos que hemos hecho hasta ahora.

Pagos seguros

En cuestión de seguridad, cada vez que queramos realizar un pago tendremos que introducir nuestro PIN personal, o bien usar la seguridad biométrica de nuestro dispositivo, como Face ID en el iPhone o el lector de huellas dactilares en otros móviles.

WhatsApp afirma que la información de la tarjeta está cifrada y protegida con "varias capas de seguridad". La encargada de hacer la transferencia es Facebook Pay, la misma que realiza los pagos en la red social de Facebook.

Por lo tanto, la compañía no dependerá de terceros como hace Telegram; pero eso también supone que los pagos tardarán más en llegar a todo el mundo, ya que Facebook tendrá que llegar a acuerdos con entidades locales. En el caso de Brasil, no sólo ha recibido la autorización del banco central, si no que los pagos están procesados por la entidad Cielo en todo el país.

La llegada de los pagos de WhatsApp a España depende en buena medida de lo que Facebook tarde en solventar las mismas cuestiones, y por el momento, no hay fecha concreta.

