Estos son los móviles que se quedarán sin WhatsApp en dos semanas

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más populares, cambió el pasado mes de enero sus condiciones de privacidad, que no afectarán a España. Sin embargo, todos los usuarios se ven obligados a aceptarlas si quieren seguir utilizando la app.

Concretamente, la modificación en la política de privacidad de WhatsApp entrará en vigor el próximo 15 de mayo. Por lo tanto, dentro de dos semanas todos aquellos que no hayan aceptado las nuevas condiciones no podrán seguir usando la aplicación de mensajería en sus móviles.

Para que nadie se quede sin acceso a la app, desde WhatsApp están enviando una nueva alerta sobre sus condiciones de privacidad a todos aquellos que no las hayan aceptado previamente. Un mensaje que se está recibiendo al abrir la red social tanto en móviles Android como en iOS, como indican en WABetaInfo.

Se pierden funciones

Hasta el 15 de mayo se puede utilizar WhatsApp sin problema alguno si no se han aceptado las condiciones. Sin embargo, una vez cumplida esta fecha, aquellos usuarios que no hayan aceptado no podrán ni enviar ni recibir mensajes en la aplicación.

Además, contarán con un periodo de tiempo para descargar su información almacenada en la aplicación y podrán continuar recibiendo llamadas o notificaciones.

Eso sí, por ahora se desconoce cuánto tiempo durarán estas funciones, ya que la idea de la compañía es la de borrar esas cuentas en un futuro. También es importante señalar que, aunque estas nuevas condiciones de privacidad no afecten a países como España, sus ciudadanos tendrán que aceptarlas igualmente para poder seguir usando la herramienta al completo.

Compartir datos

Con esta actualización la compañía conseguirá que toda la información que WhatsApp tenga de sus usuarios se comparta con Facebook. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de estos cambios, la red social de Mark Zuckerberg ni la propia WhatsApp pueden ver el contenido de los mensajes de las conversaciones al estar cifrados de extremo a extremo.

El objetivo de esta actualización en las condiciones de privacidad no es otro que el de mejorar y fomentar una comunicación directa entre las empresas y negocios y los usuarios dentro de la propia aplicación de mensajería. Además, cada usuario podrá elegir si comparte o no su número con alguna empresa, y hasta bloquearlas.

