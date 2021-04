El truco de WhatsApp para contestar mensajes sin usar el teléfono

WhatsApp continúa siendo la aplicación de mensajería más utilizada en España, y con el paso del tiempo se ha convertido en el principal medio de comunicación con otras personas. Una app que ofrece una variedad de funciones a sus usuarios, como realizar compras, pero que también cuenta con trucos ocultos para sacarle el máximo partido.

Por ejemplo, con la aplicación propiedad de Facebook se puede conocer dónde está un contacto sin tener que pedir su ubicación. Pero para esos momentos en los que uno no puede contestar a los mensajes, ya sea porque se encuentra en una reunión de trabajo, en el coche o simplemente desconectando, existe un pequeño truco que permite enviar respuestas automáticas sin la necesidad de que el teléfono esté cerca.

En la gran mayoría de ocasiones WhatsApp deja realizar diferentes acciones directamente desde la propia aplicación. Sin embargo, y como es el caso, a veces es necesario descargar otras apps para poder aprovechar todo el potencial de la herramienta de mensajería.

Cómo funciona

Enviar respuestas automáticas en WhatsApp es posible, aunque para ello hay que tener en cuenta dos cosas importantes. La primera de ellas es que para poder contestar a dichos mensajes sin tener el teléfono en la mano hay que descargarse una aplicación de terceros, que es totalmente confiable. Lo segundo que se debe conocer es que dicha app únicamente está disponible para dispositivos Android.

Con las respuestas automáticas se puede enviar un mensaje de texto en esos momentos en los que no se tiene tiempo de contestar o de estar pendiente del teléfono móvil. Para ello, lo primero que se debe hacer es descargar la aplicación WhatsAuto directamente desde Google Play Store, la tienda de apps de Android. Después, tan sólo queda seguir los siguientes pasos:

Una vez instalada, hay que abrir WhatsAuto, acceder al menú y aceptar los permisos correspondientes. En ese mismo menú, ahora toca elegir las aplicaciones en las que se quieren tener las respuestas automáticas activadas, y en este caso seleccionar WhatsApp. Una vez hecho, el siguiente paso es personalizar el mensaje de texto y activar las respuestas automáticas.

Tras completar este proceso, cada vez que se recibe un mensaje en WhatsApp, la aplicación enviará de forma automática la respuesta que el usuario ha seleccionado o personalizado. Además, dicho texto incluye el encabezado "Respuesta automática" a modo de información para la otra persona, aunque se puede quitar en los 'Ajustes'.

Un truco sencillo

Aunque WhatsAuto se puede descargar completamente gratis, tiene una serie de funciones que están disponibles únicamente para los usuarios premium, que tiene un coste de 5,99 euros. Por ejemplo, gracias a ella se puede escoger un horario en el que se manden estas respuestas automáticas, añadir fotos o GIFs, o encender la aplicación automáticamente cuando se está conduciendo.

Este truco es ideal para aquellos momentos en los que no se tiene tiempo o no se puede contestar a un mensaje de WhatsApp por estar ocupado con otras tareas. Las respuestas automáticas son una de las mejores formas de hacer saber a un contacto que no se está disponible para hablar en esa ocasión, para que así pueda buscar otro momento.

Con WhatsAuto, realizar este truco es realmente sencillo y rápido. Además, es una ayuda que permite sacar el máximo provecho a WhatsApp. Sin embargo, es de esperar que la aplicación de mensajería propiedad de Facebook decida lanzar en algún momento las respuestas automáticas oficialmente dentro de la propia herramienta. Mientras tanto, la única vía para ello es utilizar esta interesante app.

