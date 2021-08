El Mac Mini M1X rediseñado podría llegar este mismo año con mejoras importantes

Hace unos meses, hablamos de una filtración curiosa: el Mac mini M1X. Un ordenador renovado de Apple estaría en desarrollo, mejorando lo que ya inició el Mac mini M1. Este rumor que se lanzó en España gracias al filtrador Jon Prosser hablaba de un mini ordenador compacto, con el nuevo procesador M1X. Ahora, parece estar más cerca que nunca.

Mark Gurman, en su newsletter Power On, ha dado más detalles de lo que el cree que ocurrirá con este ordenador. Gurman considera que en "los próximos meses" este Mac mini M1X se lanzará, lo que implicaría que lo veremos en el año 2021. Esto por supuesto no es una información confirmada, por lo que perfectamente podríamos no verlo este año.

Se espera que este nuevo Mac mini M1X no solo solucione los problemas del anterior modelo, sino que opte por un nuevo diseño, con un acabado brillante, la adopción del mismo conector magnético que vimos en el iMac de 24 pulgadas y sobre todo más puertos, uno de los problemas más recurrentes de los Mac con Apple Silicon.

Nuevo Mac mini

Mac Mini M1X. Jon Prosser / RendersByIan Omicrono

El Mac mini M1 ha demostrado ser una máquina muy recomendable, ya que aglutina lo mejor de los Macbook M1 en un cuerpo compacto y reduciendo el precio (debido a que se necesitan periféricos externos para su uso).

No obstante, tiene los mismos problemas que sus hermanos portátiles; una falta de puertos importante y un diseño ya muy conocido y desaprovechado, ya que el cuerpo es bastante más grande que la placa que monta el M1. Por lo tanto, se da margen de mejora para futuras generaciones.

Mac Mini M1X Jon Prosser / RendersByIan Omicrono

Gurman considera que Apple mantuvo el modelo con Intel debido a su extra de potencia. "El Mac mini se utiliza para las tareas más básicas como el streaming, pero mucha gente lo usa como máquina para desarrollo de software, como servidor o para neceisdades de edición de vídeo". Y es que este M1X sustituiría al modelo con Intel para suplir esta necesidad de potencia, siendo este más pequeño.

Si nos basamos en los renders que publicó Jon Prosser meses atrás, este Mac Mini M1Xt tendría hasta 4 puertos USB-C Thunderbolt, con otros dos USB 3.1 de formato completo, un puerto Ethernet y un HDMI. El conector de corriente será el mismo que hemos visto en los iMac con MagSafe. Y el botón de encendido se llevará a la parte trasera.

La clave de estos puertos reside en el nuevo M1X, que viene a ser una versión vitaminada del M1 actual que además de contar con mejores capacidades, tendrá una mejor eficiencia energética y una mayor potencia, lo que debería suplir las necesidades ya mencionadas por el propio Gurman.

En las últimas semanas hemos sabido que Apple estaría planeando seguir la estrategia del año pasado y lanzar varios eventos en vez de uno solo para otoño, en el que presentaría los iPhone 13, nuevos Apple Watch, nuevos MacBook y nuevos iPad.

