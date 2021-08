El Magic Keyboard con Touch ID, ya la venta para todos

Con el lanzamiento del último Mac M1 en España, el iMac de 24 pulgadas, se añadió una novedad bastante solicitada por los usuarios: un Magic Keyboard con Touch ID. Un añadido que estaba limitado hasta ahora a la compra de un iMac M1 y que ahora podemos comprar por separado.

Apple ha puesto a la venta a nivel mundial el Magic Keyboard con Touch ID de forma separada. Es decir, que los usuarios podremos comprar el mismo teclado que los iMac de 27 pulgadas incluyen que trae el sensor de huellas dactilares en un lateral. Eso sí, este teclado solo será compatible con los Mac M1, es decir, los MacBook Pro M1, MacBook Air M1, Mac Mini M1 y iMac de 27 pulgadas M1.

Cuesta en la tienda de Apple 159 euros, complementándose con el modelo estándar que no cuenta con Touch ID, que pasa a valer 109 euros. La diferencia principal que tiene este teclado respecto a los que nos encontramos en los iMac es que en este caso no podremos elegir un color; estará limitado al color gris.

Magic Keyboard con Touch ID

Magic Keyboard. Apple Omicrono

Como decimos, hasta ahora no podíamos adquirir este teclado si no era junto a un iMac de 24 pulgadas. Y eso no es todo; si optamos por la versión más básica (1.449 euros), no recibiremos este teclado, sino un Magic Keyboard estándar. Para acceder al modelo con Touch ID, tendremos que adquirir el modelo intermedio como mínimo (1.669 euros).

La inclusión de Touch ID en nuestro Mac tiene numerosas ventajas. Además de para desbloquear el aparato, podremos usar el lector de huellas para iniciar sesión en páginas web y en servicios de todo tipo, así como realizar compras de forma segura. Como el modelo normal de Magic Keyboard, este usa un puerto Lightning para cargarse y tiene una batería de alrededor de un mes.

Magic Keyboard con Touch ID Apple Omicrono

Incluye un cable trenzado de USB-C a Lightning, pensado para usarlo con los puertos USB-C de los Mac de última generación, pesa 243 gramos y usa Bluetooth para funcionar. No será necesario ningún tipo de procedimiento para enlazar el teclado a nuestro Mac; simplemente encendiéndolo, ya estará listo para su uso.

Por el resto, se trata del mismo teclado de toda la vida que Apple comercializa con sus iMac; teclas multimedia, perfil bajo y teclas blancas. Para usarlo, necesitaremos un Mac con chip Apple Silicon y que, como mínimo, se esté corriendo en el ordenador macOS Big Sur 11.4.

