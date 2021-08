Algunos MacBook están rompiendo su pantalla de forma espontánea

Una de las peores pesadillas cuando estrenamos un nuevo dispositivo es que este se rompa al poco tiempo de usarlo. Meses después de la salida de los MacBook M1 en España, algunos usuarios están reportando cómo sus ordenadores están sufriendo un fallo que parece estar afectando a algunos ordenadores de Apple.

Parece ser que una serie de usuarios está reportando que sus MacBook están sufriendo roturas en la pantalla de forma espontánea. Reportes en páginas de soporte de Apple, en Reddit y por parte de usuarios en Internet aseguran que las pantallas de sus MacBook se están rompiendo "por ningún motivo", según afirman varios.

El número de quejas ha sido suficiente para que algunos medios como 9to5Mac recojan el problema. Aunque todas coinciden en que el problema está relacionado con los MacBook M1, las quejas varían en función del usuario, ya que en algunos casos se recoge los ordenadores sin coste y en otros se cobran gastos de reparación.

Quejas de usuarios

Nuevo MacBook Pro con procesador Apple M1 Apple

En la página de soporte de Apple varios usuarios se han reunido quejándose de este problema. "Compré un MacBook Air M1 hace 6 meses y la pantalla se me ha roto sin ningún motivo", reza una queja. "Dejé mi ordenador en la parte superior de mi escritorio durante la noche y al día siguiente lo abrí y la pantalla tenía dos grietas a la derecha que afectaron al rendimiento de la pantalla". En este caso, el usuario se queja de que el fallo no estaba cubierto por la garantía.

A raíz de esta queja, se unieron otros usuarios. "Esta mañana tuve el mismo problema. Encendí mi MacBook Pro M1 como de costumbre y la pantalla estaba rota. No he hecho nada para causar este problema", asegura otro. Otra queja asegura que el problema ocurrió el día 28, después de cerrar el portátil como de costumbre para sacar a pasear al perro. "Volví y al abrir el portátil tenía una grieta".

MacBook Air M1 Chema Flores Omicrono

En Reddit otros usuarios se han hecho notar. Este usuario, sin ir más lejos, explicó hace 8 meses que la pantalla de su MacBook M1 también había sufrido la misma suerte, pero que no había aplicado presión o había tenido ninguna caída.

Lo mismo le pasó a Ian Probert, que tal y como recoge 9to5Mac, se quejó de que una mañana su MacBook apareció con grietas en la pantalla. "Me vi obligado a pagar 570 libras por adelantado para que lo repararan. Les dije que no había hecho nada para dañar la pantalla, pero su respuesta fue que los técnicos decidirían si la había dañado y en tal caso no me devolverían mi dinero".

Causa desconocida

Nuevo MacBook Air con procesador Apple M1 Apple

En el momento de escribir estas palabras, Apple no ha confirmado el problema y no se sabe qué postura tomará al respecto. Aunque el número de usuarios es suficientemente grande como para considerar el problema, no se puede confirmar a ciencia cierta que efectivamente estos usuarios no causaran daños a sus MacBook.

En caso de que todo esto sea cierto, hay varias explicaciones; puede ser que la pantalla se haya agrietado en caso de que el usuario del portátil haya cerrado de forma indebida su portátil y por ende causar daños al panel.

También es posible que el diseño de los nuevos MacBook tenga problemas con la suciedad, y que esta se cuele en la pantalla provocando estas grietas. Tendremos que esperar para comprobar si efectivamente este problema proviene de la propia Apple o si por el contrario no es más que una anécdota.

