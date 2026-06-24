Los 20 mejores centros privados de FP España : la guía para acertar en el curso 2026/2027

Los ciclos de Formación Profesional –de ahora en adelante FP– ya son uno de los grandes motores de crecimiento de la educación en España. Por ello, por primera vez en su historia, EL ESPAÑOL ha elaborado un ranking con los 20 mejores centros privados de FP del país.

Lo hace atendiendo al desarrollo exponencial que han tenido estos estudios durante los últimos años en todas las autonomías. El grado superior de FP, por ejemplo, ha contado con más de 10 millones de estudiantes y medio millón de docentes en el último lustro.

Así lo reflejan las estadísticas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que añaden que, por año, hay 1,2 millones de matriculados en todos los ciclos y en todos los niveles –a saber: básico, medio y superior–.

De todos ellos, los estudiantes de los 20 centros privados incluidos en la siguiente clasificación tienen la garantía de recibir una formación que les abrirá las puertas del mercado laboral.

Así, la facilidad de acceso a un trabajo que los centros proporcionan a sus alumnos ha sido uno de los valores clave a la hora de incluirlos en el listado. Además de los programas, las valoraciones de alumnado y profesorado, sus resultados académicos y las metodologías e instrumentos utilizados para alcanzar sus objetivos.