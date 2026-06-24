Los centros privados de FP
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1
Universae
Apuesta por la accesibilidad educativa, garantizando una formación al alcance de todos.
Número de centros4
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
40 de FP Superior y 9 de FP Media
Alumnos
14.727
Profesores
76
-
2
CESUR
Su oferta académica supera las 100 titulaciones oficiales de 18 familias profesionales.
Número de centrosMás de 35
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
108 de FP Superior y 38 de FP Media
Alumnos
25.000
Profesores
1.250
-
3
XTART FP
La conexión real con el entorno empresarial es el motor de su modelo formativo.
Número de centros8
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
13 de FP Superior y 5 de FP Media
Alumnos
7.062
Profesores
315
-
4
Davante MEDAC
El gran valor diferencial de este modelo es la integración del concepto FP Plus.
Número de centros46
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
37 de FP Superior y 11 de FP Media
Alumnos
Más de 50.000
Profesores
Más de 700
-
5
Centro de Formación Profesional. Universidad Europea
Destaca por un modelo educativo orientado a la empleabilidad y basado en aprendizaje práctico.
Número de centros2
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
22 de FP Superior y 9 másteres de FP
Alumnos
Más de 2.680
Profesores
Más de 158
-
6
Accedia FP
Es un centro oficial de Formación Profesional especializado en tecnología, empresa y finanzas.
Número de centros3
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
4 de FP Superior y 1 de FP Media
Alumnos
450
Profesores
20
-
7
CEU FP
Comprometidos con la excelencia académica, formación en valores y la innovación tecnológica.
Número de centros3
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
40 de FP Superior y 8 de FP Media
Alumnos
2.525
Profesores
173
-
8
FP ASPASIA
Su propuesta destaca por su flexibilidad y su enfoque directo hacia la empleabilidad.
Número de centros8
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
13 de FP Superior y 5 de FP Media
Alumnos
Más de 7.000
Profesores
Más de 800
-
9
UCJC FP
El centro cuenta con dos campus en los que se imparte formación en 7 familias profesionales.
Número de centros2
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
17 de FP Superior y 2 Cursos de Especialización
Alumnos
500
Profesores
50
-
10
UNIR FP
Un elemento diferencial del modelo es la integración de la empresa en el proceso formativo.
Número de centros5
Modalidad
Online
Titulaciones
13 de FP Superior
Alumnos
Más de 4.000
Profesores
Amplio claustro
-
11
FP Superior Francisco de Vitoria
Pionera en integrar la Formación Profesional dentro de un auténtico campus universitario.
Número de centros4
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
17 presencial y 9 online
Alumnos
1.005
Profesores
83
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12
iLERNA
Destaca que más del 80% de sus alumnos consigue trabajo en menos de 6 meses.
Número de centros12
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
30 de FP Superior y 12 de FP Media
Alumnos
36.000
Profesores
300
-
13
UDIT Formación Profesional Superior
El modelo educativo pone al alumno en el centro de la experiencia formativa.
Número de centros1
Modalidad
Presencial
Titulaciones
5 de FP Superior y 1 de FP Media
Alumnos
330
Profesores
18
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14
Planeta FP
Nace en 2015 con el objetivo de introducir a los alumnos a la realidad del entorno empresarial.
Número de centros3
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
33 de FP Superior y 11 de FP Media
Alumnos
Más de 7.000
Profesores
Más de 200
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15
Atlántida CIDEP
Cuentan con talleres y laboratorios donde los alumnos realizan toda la formación práctica.
Número de centros3
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
11 de FP Superior y 10 de FP Media
Alumnos
Más de 1.500
Profesores
Más de 60
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16
ICSE (Instituto Canario Superior de Estudios)
Todas sus actividades están certificadas bajo la norma ISO 9001 y la norma ISO 14001.
Número de centros2
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
18 de FP Superior y 2 de FP Media
Alumnos
700
Profesores
45
-
17
ESIC University FP
Su oferta se centra en titulaciones demandadas en las empresas y con proyección de futuro.
Número de centros2
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
5 de FP Superior
Alumnos
789
Profesores
59
-
18
DIGITECH
Destaca por concentrar los ciclos con mayor demanda y empleabilidad del mercado tecnológico.
Número de centros7
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
12 de FP Superior y 1 de FP Media
Alumnos
Más de 2.000
Profesores
Más de 80
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19
CES Juan Pablo II
Mantienen una estrecha colaboración con numerosas empresas e instituciones.
Número de centros4
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
15 de FP Superior y 5 de FP Media
Alumnos
500
Profesores
Más de 50
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20
GSD (Gredos San Diego)
Sus ciclos formativos destacan por tener el objetivo de una clara orientación hacia el empleo.
Número de centros4
Modalidad
Presencial y online
Titulaciones
11 de FP Superior y 10 de FP Media
Alumnos
1.366
Profesores
123