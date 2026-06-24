MejoresFP 2026
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Los 20
mejores centros privados de FP España : la guía para acertar en el curso 2026/2027

EL ESPAÑOL realiza, por primera vez en su historia, un análisis de los centros privados que imparten los diferentes ciclos de FP a colación de la importancia que han adquirido estos estudios en el último lustro.

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Los ciclos de Formación Profesional –de ahora en adelante FP– ya son uno de los grandes motores de crecimiento de la educación en España. Por ello, por primera vez en su historia, EL ESPAÑOL ha elaborado un ranking con los 20 mejores centros privados de FP del país.

Lo hace atendiendo al desarrollo exponencial que han tenido estos estudios durante los últimos años en todas las autonomías. El grado superior de FP, por ejemplo, ha contado con más de 10 millones de estudiantes y medio millón de docentes en el último lustro.

Así lo reflejan las estadísticas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que añaden que, por año, hay 1,2 millones de matriculados en todos los ciclos y en todos los niveles –a saber: básico, medio y superior–.

De todos ellos, los estudiantes de los 20 centros privados incluidos en la siguiente clasificación tienen la garantía de recibir una formación que les abrirá las puertas del mercado laboral.

Así, la facilidad de acceso a un trabajo que los centros proporcionan a sus alumnos ha sido uno de los valores clave a la hora de incluirlos en el listado. Además de los programas, las valoraciones de alumnado y profesorado, sus resultados académicos y las metodologías e instrumentos utilizados para alcanzar sus objetivos.

Los 20 mejores centros privados de FP: Ver el listado

Además del listado, este periódico ha realizado fichas individualizadas de cada uno de los 20 centros privados de FP seleccionados para que los interesados puedan comprobar de primera mano toda la información relevante:

La ratio de alumnos y profesores del centro en cuestión, los niveles de enseñanza que imparten –básico, medio y/o superior–, el número de sedes que tiene o la modalidad en la que enseñan los ciclos –presencial, online o ambas–.

Para la elaboración de este ranking ha sido fundamental la colaboración de un comité de expertos en educación, que ha valorado el peso que debe tener cada aspecto para la puntuación final.

El análisis se ha sustentado en la documentación recabada por este periódico, complementada con información adicional y con la participación de los propios centros de FP como fuente principal. A partir de ello, EL ESPAÑOL expone sus conclusiones de forma clara y concisa.

Los centros privados de FP

  1. 1

    Universae

    Apuesta por la accesibilidad educativa, garantizando una formación al alcance de todos.

    Número de centros

    4

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    40 de FP Superior y 9 de FP Media

    Alumnos

    14.727

    Profesores

    76
  2. 2

    CESUR

    Su oferta académica supera las 100 titulaciones oficiales de 18 familias profesionales.

    Número de centros

    Más de 35

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    108 de FP Superior y 38 de FP Media

    Alumnos

    25.000

    Profesores

    1.250
  3. 3

    XTART FP

    La conexión real con el entorno empresarial es el motor de su modelo formativo.

    Número de centros

    8

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    13 de FP Superior y 5 de FP Media

    Alumnos

    7.062

    Profesores

    315
  4. 4

    Davante MEDAC

    El gran valor diferencial de este modelo es la integración del concepto FP Plus.

    Número de centros

    46

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    37 de FP Superior y 11 de FP Media

    Alumnos

    Más de 50.000

    Profesores

    Más de 700
  5. 5

    Centro de Formación Profesional. Universidad Europea

    Destaca por un modelo educativo orientado a la empleabilidad y basado en aprendizaje práctico.

    Número de centros

    2

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    22 de FP Superior y 9 másteres de FP

    Alumnos

    Más de 2.680

    Profesores

    Más de 158
  6. 6

    Accedia FP

    Es un centro oficial de Formación Profesional especializado en tecnología, empresa y finanzas.

    Número de centros

    3

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    4 de FP Superior y 1 de FP Media

    Alumnos

    450

    Profesores

    20
  7. 7

    CEU FP

    Comprometidos con la excelencia académica, formación en valores y la innovación tecnológica.

    Número de centros

    3

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    40 de FP Superior y 8 de FP Media

    Alumnos

    2.525

    Profesores

    173
  8. 8

    FP ASPASIA

    Su propuesta destaca por su flexibilidad y su enfoque directo hacia la empleabilidad.

    Número de centros

    8

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    13 de FP Superior y 5 de FP Media

    Alumnos

    Más de 7.000

    Profesores

    Más de 800
  9. 9

    UCJC FP

    El centro cuenta con dos campus en los que se imparte formación en 7 familias profesionales.

    Número de centros

    2

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    17 de FP Superior y 2 Cursos de Especialización

    Alumnos

    500

    Profesores

    50
  10. 10

    UNIR FP

    Un elemento diferencial del modelo es la integración de la empresa en el proceso formativo.

    Número de centros

    5

    Modalidad

    Online

    Titulaciones

    13 de FP Superior

    Alumnos

    Más de 4.000

    Profesores

    Amplio claustro
  11. 11

    FP Superior Francisco de Vitoria

    Pionera en integrar la Formación Profesional dentro de un auténtico campus universitario.

    Número de centros

    4

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    17 presencial y 9 online

    Alumnos

    1.005

    Profesores

    83
  12. 12

    iLERNA

    Destaca que más del 80% de sus alumnos consigue trabajo en menos de 6 meses.

    Número de centros

    12

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    30 de FP Superior y 12 de FP Media

    Alumnos

    36.000

    Profesores

    300
  13. 13

    UDIT Formación Profesional Superior

    El modelo educativo pone al alumno en el centro de la experiencia formativa.

    Número de centros

    1

    Modalidad

    Presencial

    Titulaciones

    5 de FP Superior y 1 de FP Media

    Alumnos

    330

    Profesores

    18
  14. 14

    Planeta FP

    Nace en 2015 con el objetivo de introducir a los alumnos a la realidad del entorno empresarial.

    Número de centros

    3

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    33 de FP Superior y 11 de FP Media

    Alumnos

    Más de 7.000

    Profesores

    Más de 200
  15. 15

    Atlántida CIDEP

    Cuentan con talleres y laboratorios donde los alumnos realizan toda la formación práctica.

    Número de centros

    3

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    11 de FP Superior y 10 de FP Media

    Alumnos

    Más de 1.500

    Profesores

    Más de 60
  16. 16

    ICSE (Instituto Canario Superior de Estudios)

    Todas sus actividades están certificadas bajo la norma ISO 9001 y la norma ISO 14001.

    Número de centros

    2

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    18 de FP Superior y 2 de FP Media

    Alumnos

    700

    Profesores

    45
  17. 17

    ESIC University FP

    Su oferta se centra en titulaciones demandadas en las empresas y con proyección de futuro.

    Número de centros

    2

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    5 de FP Superior

    Alumnos

    789

    Profesores

    59
  18. 18

    DIGITECH

    Destaca por concentrar los ciclos con mayor demanda y empleabilidad del mercado tecnológico.

    Número de centros

    7

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    12 de FP Superior y 1 de FP Media

    Alumnos

    Más de 2.000

    Profesores

    Más de 80
  19. 19

    CES Juan Pablo II

    Mantienen una estrecha colaboración con numerosas empresas e instituciones.

    Número de centros

    4

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    15 de FP Superior y 5 de FP Media

    Alumnos

    500

    Profesores

    Más de 50
  20. 20

    GSD (Gredos San Diego)

    Sus ciclos formativos destacan por tener el objetivo de una clara orientación hacia el empleo.

    Número de centros

    4

    Modalidad

    Presencial y online

    Titulaciones

    11 de FP Superior y 10 de FP Media

    Alumnos

    1.366

    Profesores

    123