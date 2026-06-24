ICSE (Instituto Canario Superior de Estudios)

ICSE es una institución académica con más de 46 años al servicio de la educación en Canarias, con más de 8.250 acciones formativas y más de 147.300 participantes. Actualmente tenemos 20 Ciclos Formativos de Grado Superior vinculados a distintos Grados universitarios mediante acuerdos con diversas universidades, tanto nacionales como internacionales, actuando como centro asociado y tutor de los estudiantes canarios que realizan sus estudios de grado online o semipresencial fuera del territorio canario, y también como sede de exámenes para algunas de estas Universidades. Estos ciclos están autorizados por la Consejería de Educación para ser impartidos en modalidad presencial, semipresencial y virtual.

Por un lado, la calidad, la gestión ambiental, la seguridad de la información y, en general, la responsabilidad social corporativa son aspectos y valores de vital importancia para el Centro Integrado de Formación Profesional ICSE. Todas sus actividades están certificadas bajo la norma ISO 9001 y la norma ISO 14001, contando asimismo con la verificación en el Reglamento EMAS III (ES-IC-000053).

Por otro lado, la institución dispone del Distintivo Internacional de Accesibilidad. En 2021 incorporó un Sistema de Seguridad de la Información, obteniendo la certificación en la norma ISO 27001; en 2022 registró su Plan de Igualdad, conforme a la normativa vigente; en 2024 se certificó en la ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo y, en 2025, en la ISO 26000 de Responsabilidad Social Corporativa.

Cabe resaltar que el centro ha sido galardonado con la Medalla de Oro en Educación y posee el Sello EFQM 600, otorgado por el Club Excelencia en Gestión y la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM). Este distintivo internacional acredita su modelo de gestión excelente, innovador y sostenible, convirtiéndolo en el primer centro educativo de Canarias en alcanzar este nivel, y en uno de los cinco centros de Educación Superior en España con dicho reconocimiento.

Número de centros: 2

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 18 de FP Superior y 2 de FP Media

Alumnos: 700

Profesores: 45

Precio medio: De 2.300 a 8.000 la superior y de 2.300 a 5.000 la media