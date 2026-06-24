GSD (Gredos San Diego)

GSD Cooperativa es una organización de Economía Social con más de 40 años de trayectoria dedicada a la educación, el desarrollo de las personas y la transformación social. Integrada por 10 colegios en la Comunidad de Madrid, un centro educativo internacional en Costa Rica, un proyecto educativo solidario en Camerún, una fundación y diversas iniciativas empresariales, constituye la mayor empresa de Economía Social dedicada a la educación en España y la primera institución educativa no universitaria de la Comunidad de Madrid.

A través de sus diferentes entidades y proyectos, el Grupo GSD desarrolla su actividad en ámbitos como la educación, el deporte, la cultura, la sostenibilidad y la educación medioambiental, la transformación digital, la comunicación, el sector sociosanitario y otras iniciativas orientadas a generar impacto social positivo y bienestar para las personas.

Con más de 16.000 alumnos, 2.100 profesionales y presencia internacional, GSD impulsa un modelo cooperativo basado en la participación, la excelencia educativa, la innovación y el compromiso con la construcción de una sociedad más justa, sostenible y solidaria.

GSD desarrolla desde hace una década un destacado programa de fomento de la Formación Profesional, con el objetivo de una clara orientación hacia el empleo. La importancia se plasma en una amplia oferta de más de 25 ciclos formativos de Grado Básico, Medio y Superior de las familias profesionales que destacan por una mayor empleabilidad en el mercado laboral, facilitando el acceso a un puesto de trabajo o a la universidad.

Se apuesta por los programas de FP Dual Intensiva, en todas las familias de los Ciclos Formativos de Grado Superior, y por la FP Dual General en los Ciclos de Grado Medio. Estos planes combinan los contenidos teóricos que se imparten en nuestros Centros educativos con la formación práctica en las empresas más punteras de cada sector, contando actualmente con más de 350 empresas colaboradoras.

Asimismo, se ofrece la posibilidad de estudiar algunos ciclos de FP virtual (a distancia). El plan de estudios y la organización de los módulos profesionales es común para ambas modalidades (presencial y a distancia). Cada una se imparte con diferente metodología y medios didácticos adecuados.

Número de centros: 4

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 11 de FP Superior y 10 de FP Media

Alumnos: 1.366

Profesores: 123

Precio medio: De 4.600 euros