Accedia FP
Es un centro oficial de Formación Profesional especializado en tecnología, empresa y finanzas.
Accedia FP es un centro oficial de Formación Profesional especializado en tecnología, empresa y finanzas, nacido de la alianza entre Afi Global Education, con más de 30 años de experiencia formando talento, y Core Networks, referente en formación tecnológica.
Se diferencia de otros centros gracias a su Pre-campus tecnológico + Especialización de 1 mes al año, en áreas demandadas como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Digital Business, Negocio Internacional y Corporate Finance (esta formación es adicional a la formación oficial de cada curso académico). A una sólida red de colaboración con empresas líderes como BBVA, Repsol, Santander, Accenture, Mapfre, entre otras.
Y además, es la única FP 100% dual dentro de un entorno empresarial: Oficinas AFI- barrio de Salamanca (Madrid), Oficinas CORE-Barrio de Manoteras (Madrid) y oficinas CORE Sevilla- Barrio de Triana.
Número de centros: 3
Modalidad: presencial y online
Titulaciones: 4 de FP Superior y 1 de FP Media
Alumnos: 450
Profesores: 20
Precio medio: 6.000 euros