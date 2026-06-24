Nace en 2015 con el objetivo de introducir a los alumnos a la realidad del entorno empresarial.

Planeta FP es la institución de Formación Profesional de Grupo Planeta que nace en 2015 con el objetivo de introducir a los alumnos a la realidad del entorno empresarial y convertirlos en profesionales muy bien preparados para el mundo real.

Para ello, la formación es totalmente práctica y orientada a los nuevos retos del futuro y a las necesidades de las empresas, que participan en el día a día de los alumnos mediante masterclasses, talleres prácticos, actividades interciclo y simulaciones con casos reales, permitiéndoles conocer de primera mano la realidad profesional.

Planeta FP forma parte de Planeta Formación y Universidades, la red internacional de educación superior de Grupo Planeta. Cuenta con veintidós instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia. Cada año, más de 160.000 estudiantes procedentes de más de 100 nacionalidades distintas, se forman a través de sus escuelas de negocios, universidades, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional.

Número de centros: 3

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 33 de FP Superior y 11 de FP Media

Alumnos: Más de 7.000

Profesores: Más de 200

Precio medio: De 4.600 euros