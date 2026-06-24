ESIC University FP

ESIC Centro de Formación Profesional Superior abrió sus puertas en el curso 2021/2022 en Madrid y Barcelona para ofrecer ciclos formativos de grado superior. La formación profesional tiene como objetivo prioritario facilitar la inserción laboral de los jóvenes dentro del contexto de las demandas del mercado. Para ello, es necesario que exista una coordinación entre la metodología docente de la formación profesional y las necesidades empresariales, es decir, una educación práctica que conecte con las empresas, a través de una actualización permanente de los contenidos, y una apuesta clara por los temas digitales, algo que está en las raíces de nuestro centro.

La oferta de ciclos formativos lanzada por ESIC se centra en titulaciones demandadas en el seno de las empresas y con proyección de futuro, orientando esta formación hacia la empleabilidad de nuestro alumnado con una vinculación permanente al mundo empresarial. Asimismo, se centran en los ámbitos en los que la escuela de negocios tiene mayor especialización, en las familias profesionales de Comercio y Marketing, Administración y Gestión, Informática y Comunicaciones.

ESIC es emprendimiento. Desde el primer día fomentan tu habilidad emprendedora, porque emprender es una actitud. ESIC Emprendedores ayuda a poner en marcha las ideas de negocio de nuestros alumnos y antiguos alumnos con asesoramiento y acceso a la incubadora de empresas. Te preparan para trabajos que aún no existen, para resolver problemas y retos que todavía hoy no están planteados. Para reaccionar ante cualquier situación, para que seas capaz de adaptarte a los cambios tomando decisiones, innovando... y emprendiendo nuevos proyectos.

Número de centros: 2

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 5 de FP Superior

Alumnos: 789

Profesores: 59

Precio medio: 6.500 euros