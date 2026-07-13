Linkia FP es una destacada red de centros oficiales de Formación Profesional en España, especializada principalmente en la educación a distancia y online. Su oferta formativa abarca una amplia variedad de ciclos de Grado Medio y Grado Superior en sectores de alta demanda laboral, como Sanidad, Informática, Administración y Comercio. Al emitir titulaciones 100% oficiales homologadas por el Ministerio de Educación, sus alumnos disfrutan de los mismos derechos académicos y acceso a becas públicas que los de la modalidad presencial.

El modelo educativo del centro se fundamenta en la flexibilidad y el acompañamiento personalizado a través de un campus virtual de última generación. Los estudiantes combinan clases en directo o grabadas con actividades interactivas, permitiendo conciliar la formación con la vida laboral y personal. Además, los exámenes finales son presenciales y se realizan en una extensa red de sedes repartidas por las principales capitales españolas para facilitar el desplazamiento de los alumnos.

Una de las grandes fortalezas de Linkia FP es su vinculación con el tejido empresarial y la gestión de las prácticas obligatorias (FCT - Formación en Centros de Trabajo). Gracias a sus convenios con miles de empresas de diversos sectores, el centro asegura que cada estudiante aplique sus conocimientos en entornos reales de trabajo. Este enfoque práctico, sumado a una bolsa de empleo activa, se traduce en un alto índice de inserción laboral para sus graduados.

Número de centros: 3

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 16 de FP Superior y 6 de FP Media

Alumnos: más de 5.000

Profesores: más de 100

Precio medio: De 2.000 a 5.000 euros