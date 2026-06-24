CESUR es una compañía de capital 100% español y referente líder en Formación Profesional en España. Con más de 25 años de experiencia, cuenta con una red de más de 35 centros distribuidos en 14 provincias, donde actualmente se forman más de 25.000 alumnos.

Su oferta académica supera las 100 titulaciones oficiales de 18 familias profesionales, incluyendo ciclos de grado medio, grado superior y cursos de especialización, en modalidades presencial, online y dual.

Pionera en FP Dual en España desde 2014, CESUR mantiene acuerdos de colaboración con más de 7.000 empresas para impulsar la formación práctica y la empleabilidad de su alumnado. Más de 400.000 estudiantes ya han pasado por sus aulas y 8 de cada 10 encuentran trabajo durante el primer año tras finalizar sus estudios.

Todo ello respaldado por un equipo de más de 1.250 docentes especializados, comprometidos con una formación práctica, cercana y orientada al empleo.

Número de centros: Más de 35

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 108 de FP Superior y 38 de FP Media

Alumnos: 25.000

Profesores: 1.250

Precio medio: De 6.000 euros