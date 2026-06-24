Uno de los elementos diferenciales del modelo es la integración de la empresa en el proceso formativo.

UNIR Formación Profesional se ha consolidado como un modelo educativo orientado a la empleabilidad, combinando tecnología, flexibilidad y una fuerte conexión con el entorno empresarial. En un contexto en el que las empresas demandan perfiles cada vez más técnicos y especializados, la propuesta de UNIR FP responde con agilidad a estas necesidades, ofreciendo una formación práctica y adaptada al perfil actual del estudiante. Su modelo pedagógico incorpora la figura del mentor, que acompaña al alumnado durante todo el proceso formativo, facilitando la conciliación entre estudios, vida personal y actividad profesional.

La oferta académica de UNIR FP se articula en torno a titulaciones con alta demanda en sectores estratégicos como tecnología, digitalización, gestión empresarial y servicios a las personas. Todos los ciclos incorporan una especialización orientada a las necesidades reales de las empresas, reforzando la aplicación práctica de los conocimientos y la preparación inmediata para el mercado laboral. El enfoque formativo prioriza la utilidad directa de lo aprendido y su transferencia al entorno profesional.

Uno de los elementos diferenciales del modelo es la integración de la empresa en el proceso formativo. Las prácticas forman parte estructural del aprendizaje, permitiendo al estudiante adquirir experiencia real y desarrollar competencias en contextos profesionales. Este enfoque, apoyado en una amplia red de colaboración con más de 5.000 empresas, impulsa una alta empleabilidad de los egresados (89%) y facilita una incorporación efectiva al mercado laboral.

Número de centros: 5

Modalidad: online

Titulaciones: 13 de FP Superior

Alumnos: Más de 4.000

Profesores: amplio claustro

Precio medio: Entre 3.600 y 6.000 euros