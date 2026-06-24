Centro de Formación Profesional. Universidad Europea

Centro de Formación Profesional. Universidad Europea

Observatorio de la Educación

Centro de Formación Profesional. Universidad Europea

Ofrece una formación flexible en modalidad presencial y online, adaptada a distintos perfiles de estudiantes.

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El Centro de Formación Profesional. Universidad Europea destaca por un modelo educativo orientado a la empleabilidad y basado en aprendizaje práctico y experiencial, mediante simulaciones, casos reales y proyectos aplicados.

Cuenta con un claustro de profesionales en activo, una amplia red de colaboración con empresas y altos indicadores de inserción laboral (93,5%), consolidando una formación alineada con las necesidades del mercado.

Ofrece una formación flexible en modalidad presencial y online, adaptada a distintos perfiles de estudiantes, apoyada en instalaciones de vanguardia y entornos que replican la realidad profesional.

Todo ello, en un entorno universitario internacional y multidisciplinar, posiciona al centro como un referente en innovación, calidad académica y preparación profesional en Formación Profesional.

Número de centros: 2

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 22 de FP Superior y 9 másteres de FP

Alumnos: más de 2.680

Profesores: más de 158

Precio medio: De 7.014 euros presencial y 2.540 euros online