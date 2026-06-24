Centro de Formación Profesional. Universidad Europea
Ofrece una formación flexible en modalidad presencial y online, adaptada a distintos perfiles de estudiantes.
El Centro de Formación Profesional. Universidad Europea destaca por un modelo educativo orientado a la empleabilidad y basado en aprendizaje práctico y experiencial, mediante simulaciones, casos reales y proyectos aplicados.
Cuenta con un claustro de profesionales en activo, una amplia red de colaboración con empresas y altos indicadores de inserción laboral (93,5%), consolidando una formación alineada con las necesidades del mercado.
Ofrece una formación flexible en modalidad presencial y online, adaptada a distintos perfiles de estudiantes, apoyada en instalaciones de vanguardia y entornos que replican la realidad profesional.
Todo ello, en un entorno universitario internacional y multidisciplinar, posiciona al centro como un referente en innovación, calidad académica y preparación profesional en Formación Profesional.
Número de centros: 2
Modalidad: presencial y online
Titulaciones: 22 de FP Superior y 9 másteres de FP
Alumnos: más de 2.680
Profesores: más de 158
Precio medio: De 7.014 euros presencial y 2.540 euros online