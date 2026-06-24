Uno de sus grandes puntos fuertes es el acompañamiento y la personalización a través de su plataforma Aspasia Virtual.

En Aspasia ofrecen un proceso de aprendizaje y estudio apoyado por la metodología práctica para que te conviertas en un profesional y puedas incorporarte al mercado laboral obteniendo un puesto acorde a tu titulación cuanto antes.

La propuesta de FP Aspasia destaca por su flexibilidad y su enfoque directo hacia la empleabilidad, ofreciendo Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior tanto en modalidad presencial como 100% online a través de su aula virtual. Su catálogo educativo cubre una variedad de familias profesionales que van desde la Informática y Comunicaciones (con dobles grados muy demandados en desarrollo de aplicaciones) hasta el Comercio y Marketing, Hostelería, Imagen Personal o Fabricación Mecánica. Su metodología equilibra los fundamentos teóricos con una fuerte carga práctica, utilizando instalaciones y talleres adaptados a lo que las empresas demandan en el entorno real.

Otro de sus grandes puntos fuertes es el acompañamiento y la personalización a través de su plataforma Aspasia Virtual, diseñada para facilitar la conciliación de los alumnos que optan por la modalidad a distancia. El centro ofrece tutorías personalizadas, contenidos multimedia actualizados y un servicio de orientación laboral propio que ayuda a los estudiantes a confeccionar su currículum y preparar entrevistas de trabajo. Además, al impartir titulaciones oficiales homologadas por el Ministerio de Educación, todos sus alumnos tienen pleno derecho a solicitar las becas estatales (MEC) o las ayudas autonómicas correspondientes.

Número de centros: 8

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 13 de FP Superior y 5 de FP Media

Alumnos: Más de 7.000

Profesores: Más de 800

Precio medio: Entre 2.000 y 3.200 euros