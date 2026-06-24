Davante MEDAC

Davante nace como la marca matriz que unifica a MEDAC y MasterD, consolidándose como el mayor ecosistema de formación para el empleo y Formación Profesional en España. Esta alianza estratégica da forma a una red de más de 100 centros presenciales repartidos por la península ibérica e Italia, diseñados específicamente para romper con el modelo educativo tradicional y centrarse en la inserción laboral real de sus estudiantes.

Los centros de Davante, bajo el sello de MEDAC, destacan por sus instalaciones de vanguardia que simulan entornos de trabajo reales, como laboratorios sanitarios, talleres tecnológicos y centros deportivos de alto rendimiento. En ellos se imparte una metodología eminentemente práctica (con un 85% de clases dinámicas), donde el alumno aprende haciendo. Toda la oferta de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior está completamente homologada, garantizando titulaciones oficiales con un fuerte enfoque en las ramas de Sanidad, Deporte, Informática y Comercio.

El gran valor diferencial de este modelo es la integración del concepto FP Plus, que permite a los alumnos combinar su título oficial de FP con másteres profesionales, preparación de oposiciones (heredada de MasterD) y certificaciones en competencias digitales e Inteligencia Artificial. Con una plantilla de más de 3.000 profesionales y una comunidad de 140.000 nuevos alumnos al año, el centro se ha convertido en el principal motor de empleabilidad privada del país, conectando directamente las aulas con las necesidades actuales de las empresas.

Número de centros: 46

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 37 de FP Superior y 11 de FP Media

Alumnos: Más de 50.000

Profesores: Más de 700

Precio medio: De 5.000 a 8.400 euros la Superior y de 2.000 a 3.500 euros la Media