El CES Juan Pablo II es una institución educativa con una sólida trayectoria en la formación de profesionales y una clara vocación de servicio al alumno. El modelo educativo se fundamenta en la cercanía, el acompañamiento personalizado y la excelencia académica, entendiendo la Formación Profesional como una herramienta de transformación personal y profesional. El objetivo no es únicamente que el alumno obtenga una titulación oficial, sino que desarrolle las competencias, habilidades y valores necesarios para incorporarse con éxito al mercado laboral.

Para ello, cuentan con un claustro formado por profesionales en activo y especialistas de referencia en sus respectivos sectores, lo que permite trasladar al aula la realidad de las empresas y las necesidades actuales del entorno productivo. Además, mantienen una estrecha colaboración con numerosas empresas e instituciones, facilitando experiencias formativas conectadas con la realidad profesional y favoreciendo la empleabilidad de nuestros estudiantes.

Actualmente, el CES Juan Pablo II desarrolla su actividad a través de cuatro centros de Formación Profesional ubicados en distintas ciudades de España: Alcorcón (Madrid), Cuatro Vientos (Madrid), Cádiz y Toledo. Cada centro cuenta con una identidad común pero adaptada a las necesidades de su entorno. Destaca especialmente el centro de Cuatro Vientos, ubicado en la base militar de Cuatro Vientos, un entorno aeronáutico único, cuna de la aviación en España, y especializado en formación vinculada al sector del mantenimiento aeronáutico, así como nuestro centro de Toledo, con una apuesta específica por la formación en gastronomía y restauración. En el CES de Alcorcón destaca el convenio con el Hospital de Alcorcón, donde se imparten las clases de los ciclos de la rama sanitaria.

Número de centros: 4

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 15 de FP Superior y 5 de FP Media

Alumnos: 500

Profesores: más de 50

Precio medio: De 3.200 a 6.100 euros