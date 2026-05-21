El Español corona al palentino Juan Carlos González como el mejor profesor de FP del país

Acto de entrega de los Premios Nacionales de FP organizados por El Español, Universae y la Fundación Ramón Areces.

La vicepresidenta en funciones de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha entregado esta tarde en Madrid el premio al mejor profesor de España en el ámbito de la Formación Profesional (FP) a Juan Carlos González Hernández, docente en el CIFP Río Duero de Valladolid.

Los Premios Nacionales de FP están organizados por El Español, Universae y la Fundación Ramón Areces y buscan reforzar el prestigio social de la Formación Profesional y destacar su conexión con el tejido empresarial y su impacto en la empleabilidad.

González Hernández, natural de Palencia, ejerce como director del Centro de Formación Profesional ‘Río Duero’, ubicado en Valladolid y perteneciente al grupo iLerna.

Entrega del premio a Juan Carlos González Hernández

Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, graduado en Magisterio y máster en Formación del Profesorado, y cuenta con doce años de trayectoria en la FP ligada al ámbito deportivo.

En la misma categoría al mejor profesor, ha quedado finalista otro castellano y leonés: José María Pérez, quien imparte clases en el IES Alonso Madrigal de Ávila como profesor del grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Para el presidente ejecutivo de El Español, Pedro J. Ramírez, estos premios "suponen un reconocimiento para visibilizar el trabajo y el esfuerzo de todas las empresas e instituciones comprometidas con la Formación Profesional".

El jurado ha estado compuesto por Antonio Cánovas, presidente ejecutivo y socio fundador de Universae; Eduardo Nolla, consultor internacional en Educación; Rubén Benet, Apple professional Learning Lead Iberia; Alejandro Merino, director de Desarrollo Corporativo y Alianzas del Comité Paralímpico Español.

Asimismo, por parte del periódico El Español, han formado parte del jurado Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Enclave ODS y Magas; Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia; y Daniel Muñoz, director general de Producto de EL ESPAÑOL.