UDIT Formación Profesional Superior
Combina metodologías ágiles de educación (Agile Education) con aprendizaje basado en retos (AbR) y aprendizaje basado en proyectos (AbP).
En UDIT FP (Centro de Formación profesional de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología) forman a los profesionales del futuro a través de una metodología práctica e innovadora, diseñada para responder a las necesidades reales de los sectores tecnológico y creativo. Con más de una década de experiencia en Formación Profesional, ofrecen titulaciones oficiales de Grado Medio (SMR) y Grado Superior (DAM, DAW, ASIR, A3D) en un entorno tecnológico de vanguardia, donde el aprendizaje se basa en la realización de proyectos reales que permiten a los estudiantes desarrollar competencias técnicas y profesionales desde el primer día.
Su metodología, única en el sector, combina metodologías ágiles de educación (Agile Education) con aprendizaje basado en retos (AbR) y aprendizaje basado en proyectos (AbP) que, unido a un profundo interés por el desarrollo de las competencias blandas (soft skills), dotan al alumno de una formación integral para su mejor desempeño profesional.
El modelo educativo pone al alumno en el centro de la experiencia formativa, acompañándolo en cada etapa de su crecimiento académico y profesional. Además, cuentan con un equipo docente formado por profesionales en activo que trasladan al aula los conocimientos, herramientas y desafíos que encuentran en la industria. Esta combinación de aprendizaje práctico, atención personalizada, certificaciones profesionales y estrecha relación con las empresas convierte a UDIT FP en un referente para quienes buscan una formación conectada con el mercado laboral real.
Número de centros: 1
Modalidad: presencial
Titulaciones: 5 de FP Superior y 1 de FP Media
Alumnos: 330
Profesores: 18
Precio medio: 6.000 euros