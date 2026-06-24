Atlántida es un centro de Formación Profesional Oficial ciclos formativos de Grado Medio, Grado Superior, Dobles titulaciones y Especialidades de la FP. Sus instalaciones cuentan con aulas polivalentes y talleres para conjugar la teoría y práctica que requiere una formación profesional de excelencia; aulas dotadas de pizarras digitales, proyectores y ordenadores individuales para que puedas trabajar de manera óptima los contenidos teóricos.

Además, cuentan con talleres y laboratorios donde los alumnos realizan toda la formación práctica enfocada a lo que demandan las empresas. En Atlántida cuentan con las mejores instalaciones, material de trabajo y profesorado para que puedas convertir tu vocación en tu profesión de la mano de los mejores.

La propuesta académica de Atlántida CIDEP abarca una amplia gama de Ciclos Formativos de Grado Medio, Grado Superior y dobles titulaciones impartidos en modalidades presencial, semipresencial y 100% online a través de su campus virtual. Su catálogo destaca especialmente en la rama de Sanidad —ofreciendo ciclos de alta demanda como Laboratorio Clínico, Anatomía Patológica, Higiene Bucodental o Cuidados Auxiliares de Enfermería—, además de contar con programas punteros en las áreas de Informática y Comunicaciones (como los grados en desarrollo DAM y DAW), Comercio y Marketing, Imagen y Sonido, y Servicios Socioculturales.

Número de centros: 3

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 11 de FP Superior y 10 de FP Media

Alumnos: Más de 1.500

Profesores: Más de 60

Precio medio: Entre 1.200 y 2.600 euros