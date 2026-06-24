XTART FP nace para revolucionar el modelo educativo tradicional, situando al alumno como el verdadero protagonista de su propio aprendizaje. Integrado en el prestigioso ecosistema del Grupo Educativo UAX, XTART FP promueve una formación experiencial orientada a preparar perfiles profesionales de alta demanda, con prácticas y alianzas con grandes contratadores, registrando un +93% de empleabilidad.

XTART FP amplifica las titulaciones oficiales con especializaciones diseñadas y certificadas por empresas líderes en áreas como Informática Sanitaria, Big Data & Inteligencia Artificial, IA Aplicada al Marketing Digital o Especialista en Pacientes Críticos, que impulsan las posibilidades de trabajar para las entidades certificadoras que han codiseñado la formación. Además, aportan un sello de calidad reconocido por el mercado para trabajar en otras empresas.

La conexión real con el entorno empresarial es el motor de su modelo formativo que articula a través de más de 3.000 convenios activos con empresas como Viewnext (empresa filial de IBM) o DXC Technology. En él los estudiantes acceden a una experiencia laboral progresiva que integra el aprendizaje en las aulas con el trabajo real en empresas líderes como CaixaBank Tech, Accenture, Quirónsalud o El Corte Inglés, que incluye además la preselección y formación de candidatos para sus vacantes. En este modelo se incorpora a los currículos de las titulaciones formación en los ámbitos que son clave para las empresas en la actualidad y que van más allá de conocimientos técnicos (desde procesos corporativos, a aspectos culturales). Además, promueven la vinculación de los estudiantes con la compañía contratante desde el inicio de sus estudios (algunos cuentan incluso con correo corporativo), lo que facilita enormemente el proceso de incorporación del nuevo empleado.

Su oferta académica se concentra en cuatro áreas de alta empleabilidad: Tech, Business, Salud y Emergencias y Protección Civil. Con el objetivo de adaptarse a las necesidades de cada estudiante, XTART FP ofrece flexibilidad absoluta a través de tres modalidades: presencial, semipresencial y online. Además, cuenta con una sólida red de campus equipados con tecnologías de última generación que actúan como centros neurálgicos en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Sevilla. En ellos, el modelo XTART FP toma forma y los estudiantes conviven con empresas trabajando con profesionales en el desarrollo de proyectos reales desde el primer curso.

A la vanguardia de la innovación, incorpora la Inteligencia Artificial (IA) en su itinerario formativo para que los alumnos la dominen como una herramienta diaria que utilizar en situaciones reales.

Número de centros: 8

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 13 de FP Superior y 5 de FP Media

Alumnos: 7.062

Profesores: 315

Precio medio: 3.740 de la superior y 2.688 euros de la media