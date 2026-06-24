Sus aulas simulan entornos de trabajo reales y su claustro está compuesto por ingenieros y expertos tecnológicos.

DIGITECH es el único Centro de FP especializado Tecnología y Digitalización. Su catálogo formativo, homologado por el Ministerio de Educación, destaca por concentrar los ciclos con mayor demanda y empleabilidad del mercado tecnológico actual. Imparten el Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) y los Grados Superiores en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), además de su conocida doble titulación DAM + DAW. Como factor diferencial, complementan estos títulos oficiales con Másteres de FP y cursos de especialización oficiales en áreas de vanguardia como Inteligencia Artificial, Big Data y Ciberseguridad.

La metodología de DIGITECH se basa en un enfoque rigurosamente práctico conocido bajo el lema "fórmate y sal trabajando", lo que les permite defender una tasa de inserción laboral cercana al 98%. Sus aulas simulan entornos de trabajo reales y su claustro está compuesto por ingenieros y expertos tecnológicos en activo (entre ellos directivos y fundadores de eventos de ciberseguridad clave).

Además, el centro enriquece el currículo oficial integrando dentro de sus planes de estudio el contenido y las certificaciones oficiales de gigantes del sector como AWS Academy, Microsoft e incluso Cisco Networking Academy, conectando directamente a sus alumnos con más de 250 empresas tecnológicas colaboradoras.

Número de centros: 7

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 12 de FP Superior y 1 de FP Media

Alumnos: más de 2.000

Profesores: más de 80

Precio medio: Entre 3.100 y 3.800 euros