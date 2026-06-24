El centro cuenta con dos campus en los que se imparte formación en siete familias profesionales.

El Centro de Estudios de Formación Profesional de la Universidad Camilo José Cela (CEFP‑UCJC) es una apuesta estratégica por una Formación Profesional innovadora, conectada con la realidad empresarial y alineada con las demandas del mercado laboral. Integrado en la UCJC, ofrece una experiencia formativa de alta calidad, con continuidad académica hacia estudios universitarios y un claro enfoque en la empleabilidad.

El centro cuenta con dos campus en la Comunidad de Madrid (Villafranca del Castillo y Madrid Norte), en los que se imparte formación en siete familias profesionales, todas ellas en Grado Superior y programas de especialización (niveles D y E). Su modelo se basa en metodologías activas y en la Formación Profesional Dual, integrando de forma efectiva la experiencia en empresa como parte esencial del aprendizaje.

Uno de los principales valores diferenciales del CEFP‑UCJC es su estrecha relación con el tejido empresarial, con más de 500 empresas colaboradoras que participan en la Fase de Formación en Empresa (FFE), garantizando una formación en entornos reales de trabajo y favoreciendo la inserción profesional del alumnado.

Número de centros: 2

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 17 de FP Superior y 2 Cursos de Especialización

Alumnos: 500

Profesores: 50

Precio medio: De 4000 a 5500 euros