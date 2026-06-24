FP Superior Francisco de Vitoria (FP Superior UFV) se ha consolidado como uno de los proyectos educativos más innovadores y diferenciales del panorama español de Formación Profesional. Integrada desde hace más de 24 años en el ecosistema universitario de la Universidad Francisco de Vitoria, su propuesta combina formación práctica, empleabilidad, tecnología e identidad humana en un modelo único orientado al éxito profesional y personal de los alumnos.

FP Superior Francisco de Vitoria fue pionera en integrar la Formación Profesional dentro de un auténtico campus universitario, ofreciendo a sus alumnos una experiencia que va mucho más allá del aula tradicional. Los estudiantes conviven con universitarios, empresas y profesionales reales en un entorno de innovación, emprendimiento y crecimiento personal.

Asimismo, ha incorporado la Inteligencia Artificial en todos sus ciclos formativos para preparar a los alumnos ante las nuevas demandas del mercado laboral. El objetivo no es solo formar técnicos, sino profesionales capaces de liderar el cambio tecnológico.

Uno de los mayores valores diferenciales de FP Superior Francisco de Vitoria es su relación directa con el tejido empresarial. La institución cuenta con una amplia oferta de programas Dual y Dual Intensiva, donde los alumnos combinan formación y experiencia laboral real.

En FP Superior FV los alumnos crean proyectos, participan en dinámicas reales de empresa, trabajan en laboratorios, estudios audiovisuales, instalaciones deportivas y entornos tecnológicos avanzados.

Número de centros: 4

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 17 presencial y 9 online

Alumnos: 1.005

Profesores: 83

Precio medio: Entre 2.200 y 6.700