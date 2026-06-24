Universae

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Observatorio de la Educación

Universae

Apuesta por la accesibilidad educativa, garantizando que la formación esté al alcance de todos.

Publicada

Universae es el centro oficial de Formación Profesional que transforma la manera de aprender y crecer. Ofrece titulaciones en múltiples áreas de conocimiento, diseñadas para responder a las demandas reales del mercado laboral y preparar a los estudiantes para los retos del futuro.

Su metodología, disponible en modalidad presencial y a distancia, permite adaptar el aprendizaje a la disponibilidad y necesidades de cada alumno. Además, cada estudiante cuenta con el acompañamiento de un tutor personal, que guía y orienta su proceso formativo para asegurar el máximo rendimiento.

Con un enfoque flexible y personalizado, Universae apuesta por la accesibilidad educativa, garantizando que la formación esté al alcance de todos, sin barreras físicas, tecnológicas o sociales. Universae integra la tecnología más avanzada y herramientas innovadoras que enriquecen la experiencia, fomentando una educación inclusiva, conectada y transformadora.

De este modo, Universae convierte a cada alumno en protagonista de su desarrollo académico y profesional, ofreciendo una formación que combina excelencia, innovación, cercanía y accesibilidad.

Número de centros: 4

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 40 de FP Superior y 9 de FP Media

Alumnos: 14.727

Profesores: 76

Precio medio: De 2.000 a 3.500 la superior y de 1.500 a 2.500 de la media