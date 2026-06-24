Apuesta por la accesibilidad educativa, garantizando que la formación esté al alcance de todos.

Universae es el centro oficial de Formación Profesional que transforma la manera de aprender y crecer. Ofrece titulaciones en múltiples áreas de conocimiento, diseñadas para responder a las demandas reales del mercado laboral y preparar a los estudiantes para los retos del futuro.

Su metodología, disponible en modalidad presencial y a distancia, permite adaptar el aprendizaje a la disponibilidad y necesidades de cada alumno. Además, cada estudiante cuenta con el acompañamiento de un tutor personal, que guía y orienta su proceso formativo para asegurar el máximo rendimiento.

Con un enfoque flexible y personalizado, Universae apuesta por la accesibilidad educativa, garantizando que la formación esté al alcance de todos, sin barreras físicas, tecnológicas o sociales. Universae integra la tecnología más avanzada y herramientas innovadoras que enriquecen la experiencia, fomentando una educación inclusiva, conectada y transformadora.

De este modo, Universae convierte a cada alumno en protagonista de su desarrollo académico y profesional, ofreciendo una formación que combina excelencia, innovación, cercanía y accesibilidad.

Número de centros: 4

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 40 de FP Superior y 9 de FP Media

Alumnos: 14.727

Profesores: 76

Precio medio: De 2.000 a 3.500 la superior y de 1.500 a 2.500 de la media