En CEU FP están comprometidos con la excelencia académica, la formación en valores, el desarrollo e innovación tecnológica y la responsabilidad social. Cuentan con 3 centros alrededor de toda España.

En Madrid la labor ha sido certificada con el modelo de calidad EFQM y con la marca de calidad de ‘Madrid Excelente’ y ‘Madrid Excelente - Lugar Ciberseguro’. Cuentan con más de 20 titulaciones FP para grado medio y técnico superior. Y la red de colaboración con empresas líderes garantiza que sus alumnos se beneficien de una formación integral y estén mejor preparados para enfrentarse a los desafíos del mercado laboral. Este enfoque práctico contribuye significativamente al éxito profesional de los alumnos.

CEU FP Sevilla es un centro educativo que forma parte de una fundación privada sin ánimo de lucro, que ofrece la mejor formación profesional posible, sin olvidar la formación integral de la persona. La propuesta educativa persigue la cualificación técnica, la empleabilidad y la conexión directa con el entorno profesional, así como el refuerzo de los valores que pretenden mejorar la sociedad desde todos sus frentes. Se imparten 3 grados medios, 19 superiores y 3 cursos de especialización (también llamados másteres de FP), en familias profesionales como Sanidad, Informática y Comunicaciones, Administración y Comercio, Deporte o Servicios socioculturales y a la comunidad.

Y el CEU FP Comunidad Valenciana es un centro privado de Formación Profesional que inició su actividad en 2015 y que forma parte de una propuesta educativa orientada a la cualificación técnica, la empleabilidad y la conexión directa con el entorno profesional. El centro imparte ciclos de Grado Medio y Grado Superior en familias profesionales como Sanidad, Informática y Comunicaciones, e Imagen y Sonido, combinando formación reglada, orientación académica y profesional, recursos digitales y una relación activa con empresas e instituciones del entorno.

Uno de los elementos diferenciales de CEU FP Comunidad Valenciana es su apuesta por la innovación educativa y por la actualización constante de sus metodologías, contenidos y recursos. Esta orientación permite ofrecer al alumnado un contexto formativo vinculado al desarrollo de proyectos aplicados, al uso de tecnologías y a la adquisición de competencias alineadas con las necesidades reales de los sectores productivos.

Número de centros: 3

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 40 de FP Superior y 8 de FP Media

Alumnos: 2.525

Profesores: 173

Precio medio: De 2.500 a 6.000 euros