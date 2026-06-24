iLERNA es una institución educativa oficial con más de 50 años de experiencia y líder pionera en la Formación Profesional a distancia en España. La gran fortaleza de su modelo reside en el volumen de su comunidad, que cuenta actualmente con más de 60.000 estudiantes activos en su modalidad online, y en su amplia capilaridad territorial, disponiendo de 12 centros presenciales ubicados en ciudades como Lleida, Madrid, Sevilla, Jerez, Valladolid, Tarragona y Córdoba. A esta robusta red nacional se suma, además, su presencia internacional en Francia e Italia. iLERNA forma parte de un grupo educativo que cuenta con un ecosistema 360º de gran valor añadido, el cual permite al estudiante desde prepararse para las pruebas de acceso mediante Educalive, hasta continuar su itinerario académico hacia la formación universitaria online a través de la integración de la Universidad Isabel I.

iLERNA destaca por una alta tasa de empleabilidad, logrando que más del 80% de sus alumnos consiga trabajo en menos de 6 meses. Este éxito se apoya en una formación eminentemente práctica validada por el mercado laboral y en una extensa red de alianzas corporativas. Solo en el último curso, la institución colaboró con 6.277 empresas y formalizó alrededor de 13.300 convenios de prácticas, manteniendo alianzas clave con entidades como el Servicio Canario de la Salud (SCS), Northgate o Manos Unidas. Asimismo, la institución es un importante creador de empleo en sí misma, sumando un equipo total de más de 700 profesionales directos, de los cuales 300 conforman el cuerpo docente. El 92% de los alumnos recomienda iLERNA y el 87% volvería a escogernos como institución para formarse.

En el ámbito académico, iLERNA imparte sus formaciones tanto en modalidad presencial como online, ofreciendo un total de más de 40 ciclos formativos oficiales de diferentes familias profesionales como Sanidad, Informática o Administración. De esta oferta global, el centro imparte 32 titulaciones de FP de Grado Medio y 12 titulaciones de FP de Grado Superior. A lo largo de su historia, la institución ha titulado a más de 400.000 alumnos, acercándoles a un mercado laboral exigente a través de una formación accesible. En cuanto al coste de las formaciones, el precio medio de las titulaciones de Grado Medio se sitúa en 2.300 euros, mientras que el precio medio para el Grado Superior es de 2.600 euros.

Número de centros: 12

Modalidad: presencial y online

Titulaciones: 30 de FP Superior y 12 de FP Media

Alumnos: 36.000

Profesores: 300

Precio medio: 2.600 euros la superior y 2.300 euros de la media