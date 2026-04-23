Israel mata a la periodista libanesa Amal Khalil: pasó seis horas bajo los escombros sin que permitieran su rescate

Las claves

Las claves Generado con IA La periodista libanesa Amal Khalil murió tras quedar seis horas bajo los escombros de un edificio bombardeado por la aviación israelí en At-Tiri, al sur de Líbano. Las fuerzas israelíes abrieron fuego contra la ambulancia de la Cruz Roja que intentó rescatar a Khalil, impidiendo el acceso de los sanitarios hasta que ya era demasiado tarde. Khalil trabajaba para el periódico Al-Akhbar y había recibido amenazas israelíes; su labor se centraba en denunciar la demolición de viviendas en la zona ocupada. Organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas denuncian ataques sistemáticos contra periodistas en la región, con al menos siete reporteros libaneses muertos desde marzo.

El cuerpo sin vida de la periodista libanesa Amal Khalil fue rescatado en la medianoche del martes bajo los escombros de un edificio bombardeado por la aviación israelí. El ataque se produjo en la región de At-Tiri, al sur de Líbano.

Khalil cubría el alto el fuego en el extremo de la zona de seguridad delimitada por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). El vehículo en el que viajaba junto a la fotógrafa Zeinab Faraj fue atacado por la aviación. Como resultado, dos personas no identificadas murieron y Faraj fue evacuada herida.

Khalil buscó refugio en un edificio próximo que también fue bombardeado. Las fuerzas israelíes abrieron fuego contra la ambulancia de la Cruz Roja que intentó socorrerla. Seis horas más tarde, los sanitarios consiguieron acceder a las ruinas, pero encontraron que la periodista ya había muerto.

Amal Khalil, de 43 años, trabajaba desde 2006 para el periódico Al-Akhbar (La Noticia), con sede en Beirut. Se trata de un medio de orientación izquierdista y alineado ideológicamente con las posiciones de Hezbolá.

Sus últimas informaciones denunciaban la demolición sistemática de las viviendas de la franja ocupada por el Ejército israelí. Las fuerzas invasoras establecían así una zona de seguridad inhabitable.

Según medios locales, en 2024 la periodista recibió "amenazas por parte de los israelíes, advirtiéndola de que abandonara el país si quería conservar la vida". Khalil era reconocida por su defensa de la población del sur de Líbano.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, declaró a los medios que "dirigir los ataques a las periodistas y obstruir las operaciones de socorro constituyen crímenes de guerra". Acusó a Israel de atacar repetidamente a los trabajadores de los medios de comunicación, en lo que describió como "un enfoque sistemático".

Rakan Nassereddine, ministro de Salud Pública de Líbano, denunció la acción contra la Cruz Roja como una "doble violación flagrante". La Convención de Ginebra prohíbe expresamente obstruir las operaciones de rescate y atacar a transportes o personas debidamente identificados.

La versión israelí

Según el Times of Israel, portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel han declarado que el primer bombardeo no se dirigía contra el vehículo de los periodistas. El objetivo era un automóvil sospechoso de transportar terroristas de Hezbolá que se había acercado peligrosamente a sus posiciones.

El Ejército había delimitado una zona de exclusión. Según sus informaciones, distribuyó mapas entre la población mostrando los límites y avisó que la zona debía ser evacuada.

El portavoz militar aseguró que el vehículo atacado había cruzado el límite de la zona de exclusión. El bombardeo del edificio, según las IDF, se produjo al sospechar que los presuntos terroristas se habían refugiado en él.

Representantes de la agencia Reuters preguntaron a los militares por la acción contra la ambulancia de la Cruz Roja. "Las IDF no impiden el acceso de los equipos de rescate en esta fase de las operaciones", aseguraron al medio.

Las autoridades militares insistieron en que "los periodistas no son objetivos de ataques". Añadieron que los soldados israelíes actúan para mitigar los daños que se puedan producir mientras desempeñan las labores informativas, siempre que la seguridad de sus tropas esté garantizada.

La situación en Líbano

La muerte de Khalil se produjo en la víspera de la segunda ronda de conversaciones directas entre representantes israelíes y libaneses en Washington. El propósito de estas negociaciones es extender el alto el fuego que se hizo efectivo el pasado viernes.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, promovió las reuniones para alcanzar pronto un plan de paz y aliviar la tensión en la región. Medios libaneses denuncian que acciones como la que acabó con la vida de Khalil suponen violaciones flagrantes por parte israelí.

Tras el ataque perpetrado por EEUU e Israel sobre Irán el 28 de febrero, las milicias pro iraníes de Hezbolá lanzaron misiles contra el territorio israelí. El Gobierno de ese país puso en marcha una campaña de bombardeos masivos contra posiciones chiíes en el sur de Líbano.

A mediados de marzo, la aviación destruyó los puentes sobre el río Litani para evitar la huida de los milicianos hacia el norte del país. Las tropas terrestres invadieron la región y atacaron los bastiones de Hezbolá y las zonas residenciales donde se ocultaban sus partidarios.

El último informe del Ministerio de Salud Pública de Líbano señala que la cifra oficial de víctimas como consecuencia de la guerra se eleva a 2.020 muertos y 6.436 heridos. Este balance es preliminar: muchos edificios en ruinas pueden esconder restos no encontrados hasta el momento.

Acoso a la prensa

La directora regional del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Sara Qudah, declaró a BBC que los ataques sobre periodistas constituyen una violación grave de las leyes humanitarias". Denunció que se trataron de "acciones intencionadas".

El CPJ asegura que las autoridades de Israel persiguen sistemáticamente a los periodistas críticos con la intervención militar. El organismo con sede en Nueva York contabiliza 256 trabajadores de medios de información muertos desde el comienzo de la guerra en Gaza.

"Más de 210 periodistas palestinos han sido asesinados por el ejército israelí en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023" declaró recientemente Thibaut Bruttin, director general de Reporteros sin Fronteras.

Al menos, siete periodistas libaneses han muerto bajo acciones israelíes desde las intervenciones militares de marzo y abril. Salvo Ghada Dayekh, presentadora de la emisora de radio Sawt Al‑Farah (La Voz de la Alegría), todos pertenecían a medios alineados ideológicamente con Hezbolá.