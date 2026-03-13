El régimen iraní desafía a EEUU e Israel en el día de Al Quds: sus líderes pasean por las calles de Teherán bajo las bombas

Ali Larijani, hombre fuerte del régimen, se manifiesta en Teherán por el día de Al Quds.

El régimen iraní ha escogido este viernes 13 de marzo, día de la festividad de Al Quds, para realizar una demostración de fuerza. Pese a las amenazas de EEUU e Israel de seguir ejecutando a líderes de la República Islámica, varios de ellos se sumaron a las multitudinarias manifestaciones en las calles de Teherán.

Entre ellos se encontraba el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani., considerado el 'hombre fuerte' del régimen tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei, de quien era estrecho colaborador. Medio centenar de miembros de la cúpula del poder de la República Islámica murieron el pasado 28 de febrero, primer día de la operación 'Furia Épica'.

Israel atacó las inmediaciones de la manifestación con al menos un proyectil cielo-tierra, causando una explosión y una columna de humo. La agencia estatal IRNA comunica que una mujer murió en el ataque, y se han compartido vídeos en los que los manifestantes reaccionan al impacto gritando "Alá es grande".

An Israeli missile strikes as top Iranian official Ejei speaks to a TV during Tehran march. He is unabated



“We stand with the people against arrogance and Pharaoh-like oppressors. Our people are not afraid of bombing.” pic.twitter.com/uwdU9xFORs — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 13, 2026

Poco antes de la explosión, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían avisado de que iba a atacar infraestructuras militares en dos zonas de la capital iraní. El área de Maniriyeh, cercana a la Universidad de Teherán donde se realizaba la marcha, figuraba entre las zonas afectadas, por lo que pidieron a los civiles que evacuaran la zona.





A pesar del aviso, los manifestantes se echaron a las calles para la celebración. Establecido en 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeini para pedir la liberación de Palestina y la caída de Israel, este 'Día de Jerusalén' se conmemora cada año el último viernes del mes sagrado de Ramadán. Era una de las pocas festividades a las que acudía públicamente Mojtada Jamenei, nuevo líder supremo.

Iranian SNSC head Ali Larijani was interviewed at the march. He said that Trump had misunderstood the Iranian people and that an Israeli bombing attack near the procession was a sign of desperation: https://t.co/XnyOwmmaIs pic.twitter.com/gTxQElf5xC — Murtaza Hussain (@MazMHussain) March 13, 2026

Lariyani se hallaba entre el público a pesar de que se cuenta entre los objetivos señalados como "legítimos" por Israel. "Donald Trump no tiene inteligencia para darse cuenta de que el pueblo de Irán es un pueblo maduro, fuerte y decidido", ha declarado en vídeos compartidos en redes sociales.

"Cuanto mayor sea la presión de Estados Unidos, mayor será la determinación del pueblo", ha proseguido desde el corazón de la manifestación. "Los ataques del régimen sionista contra la ruta de la marcha demuestran su desesperación", añadió.

Manifestación por el día de Al Quds en Teherán el 13/03/2026

También se vio en las calles de Teherán al presidente de Irán, Masud Pezeshkian; al ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí; al comandante en jefe de la Policía, Ahmad Reza Radan; y al jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamed Eslami, entre otros altos cargos.



Las marchas se realizaron en docenas de ciudades más en respuesta al llamamiento del nuevo líder supremo a participar en las manifestaciones. Mojtaba Jamanei, no obstante, se comunicó con un mensaje escrito que se leyó por televisión. Todavía no ha comparecido ante la nación en persona tras suceder a su padre.

Several Iranian officials have been spotted at a pro-establishment Quds Day rally today, including SNSC Secretary Ali Larijani, Atomic Energy chief Mohammad Eslami, Police Chief Ahmadreza Radan and Expediency Council Chairman Sadegh Larijani. pic.twitter.com/zznKROIUXf — Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) March 13, 2026

En la mañana del miércoles se produjo otro ataque en la capital, y por la noche hubo ataques israelíes y estadounidenses en al menos 11 ciudades iraníes. Las impactadas incluyen Isfahán y Arak en el centro del país, Qom y Karaj, en el norte, Tabriz en el noroeste, y Ahvaz y Dezful en el oeste.



Hoy se cumplen dos semanas del inicio de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha sido bombardeado a diario desde entonces y que ha respondido con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, y el bloqueo del estrecho de Ormuz.