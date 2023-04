Las incendiarias declaraciones de Donald Trump en su primera entrevista tras ser imputado

Entre las muchas polémicas que arrastra Donald Trump, como el asalto al Capitolio o el haber sustraído documentos clasificados de la Casa Blanca, la causa por la que ha sido imputado contempla 34 cargos de falsedad documental. Mientras el juicio sigue su curso en un tribunal de Nueva York, el expresidente de EEUU, primero imputado en la historia del país, ha roto el silencio en una entrevista que en España se pudo seguir de madrugada y lo ha hecho con su cadena favorita, Fox News, presidida por el magnate de medios conservador Rupert Murdoch.

Paradójicamente, fue este canal el que dejó caer al líder del Partido Republicano cuando éste, en medio del recuento de votos de las elecciones presidenciales del 2020 que avanzaban la victoria del actual presidente, Joe Biden, insistió sin pruebas en que se estaba produciendo un fraude electoral. Arengas que precipitaron el 6 de enero del 2021 el asalto al Capitolio y hechos que obligaron a la Fox a asumir la victoria del Partido Demócrata. Así es como Trump se dedicó con esmero a acusar a la Fox de, supuestamente, hacerse eco de "noticias falsas".

La entrevista exclusiva que ofreció este martes se enmarca, además, en una tormenta judicial que acorrala al canal por sus presuntas mentiras sobre fraude electoral en la derrota de Trump. Este martes un accionista de Fox Corp demandó a Rupert Murdoch y a otros cuatro miembros de la junta por no lograr impedir que Fox News informase falsedades sobre el proceso electoral.

[Asalto al Capitolio, robo de documentos, fraude fiscal… La tormenta legal que se cierne sobre Trump]

Ahora, el primer exjefe de la Casa Blanca imputado en la historia de EEUU aparenta estar haciendo las paces con la Fox, a quien ha obsequiado con no pocos titulares.

Trump se asoma a una carrera presidencial feroz

Pese a que el informe de la comisión del Capitolio concluye que Donald Trump (76) conspiró para revertir el resultado electoral del 2020, el expresidente ha asegurado en su entrevista con Tucker Carlson de la Fox que se postula para ser, de nuevo, el candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Y todavía, a día de hoy, se reafirma en las acusaciones de fraude electoral: "Tuve la mayor cantidad de votos de cualquier presidente en activo en la historia". Trump se muestra convencido de que Joe Biden (80), a quien ha apodado con socarronería Sleepy Joe, no buscará la reelección para un segundo mandato en 2024.

Ha sugerido que Bernie Sanders (81), otro de los perfiles fuertes aunque vistos con recelo entre los demócratas, tampoco aguantaría la Presidencia. En su lugar, Trump apunta a Kamala Harris, la primera vicepresidenta afroestadounidense en la historia del país: "Aún así, no creo que se haya desenvuelto bien... A lo mejor me equivoco, pero hay mucha gente que podría enfadarse si no es ella la candidata del Partido Demócrata".

[Las nuevas señales alarmantes de la salud de Biden ponen en cuarentena su reelección]

"Nunca abandonaría la carrera presidencial", afirma. Estas declaraciones no constituyen, sin embargo, una postura oficial, a falta de celebrar las primarias del Partido Republicano y competir con al menos dos contendientes: el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y su exvicepresidente, Mike Pence. Ha aprovechado su oportunidad mediática para criticar la decisión de Joe Biden de viajar a Irlanda con motivo del 25º aniversario de los Acuerdos de Viernes Santo que zanjaron, en teoría, el terrorismo del IRA: "El mundo está explotando. En ese contexto no puedes irte a Irlanda. Podríamos acabar en una Tercera Guerra Mundial y este tipo se va a una conferencia de prensa en Irlanda".

EEUU, China y Rusia: ¿Está en marcha una carrera nuclear?

El republicano ha presumido de su periodo en la Presidencia en cuanto a Política Exterior cuando, por ejemplo, sostuvo que una guerra con Rusia podría precipitar un reposicionamiento de China a su favor, "haciendo de EEUU la nación más poderosa". Asegura que "hay un problema aún mayor", en referencia a una carrera nuclear: "Se trata del armamento moderno, sumamente poderoso. Esto no es como la Segunda Guerra Mundial, esto va de armas que el mundo todavía no ha visto".

[Corea del Norte acusa a EEUU y Corea del Sur de subir la tensión "al borde de la guerra nuclear"]

Trump sostiene que China aún no tiene el potencial nuclear del que gozaría EEUU, pero ha advertido de que esa situación cambiará en los próximos cinco años, mientras asegura que "Rusia tiene un poder masivo" en este ámbito. Cita los desastres nucleares de Hiroshima y Nagasaki: "Estoy hablando de un efecto como ese, pero multiplicado por 500". Son declaraciones inquietantes que ha vinculado con su tradicional crítica a quienes viven preocupados por los efectos del cambio climático en curso, al tiempo que se ha erigido como buen hacedor de políticas ambientales (pese a forzar el abandono de EEUU del Acuerdo de París): "Cuando me hablan del calentamiento global (...) yo digo que el verdadero problema es el calentamiento nuclear".

"Las cosas han ido a peor desde que no estoy"

Ha criticado "el compromiso de Joe Biden con Ucrania": "¿Qué pasa si es una guerra que no se puede ganar?". La pregunta retórica le valió para sostener un punto de vista que está generando mucha controversia entre agentes políticos y mediáticos de EEUU. Y es que Trump ha defendido la necesidad de "limpiar la casa de todos los belicistas y globalistas de EEUU", así como de cortar el grifo de la ayuda financiera y militar que ha impulsado la Administración de Joe Biden para Ucrania en respuesta a la invasión rusa.

[Trump: "El único crimen que he cometido, defender nuestra nación de quienes quieren destruirla"]

En temas de soberanía territorial, Trump se ha presentado en su entrevista con la Fox como un guardián de la paz. Ha valorado el "amor a Ucrania" de Vladímir Putin, mandatario ruso, con quien ha asegurado que hablaba muy a menudo sobre el país invadido. "Putin nunca habría entrado en Ucrania si yo hubiera sido el presidente". En la misma línea se ha pronunciado sobre el caso de China y Taiwán, un escenario candente mediado por intereses políticos y económicos a nivel global: "Le dije a Xi Jinping (mandatario chino) que no iba a entrar en Taiwán porque, si no, me obligaría a hacer algo muy sucio".

[EEUU bombardeó el Nord Stream, según la investigación de un Premio Pulitzer]

Preguntado sobre las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 del pasado mes de septiembre, en medio de los intentos de la Comisión Europea por hacer frente a la crisis energética derivada del deterioro de las relaciones con Rusia, Trump se ha mostrado notablemente sugerente: "Como no quiero meter en problemas a EEUU, no diré quién fue el responsable. Pero sí diré quién no: Rusia".

El primer expresidente de EEUU que llega al banquillo

El periodista de la Fox planteó a Trump una sola pregunta sobre el proceso judicial por el que el exlíder de la Casa Blanca ha ocupado últimamente los titulares, por haber pagado 130.000 dólares en dinero negro a la actriz porno Stormy Daniel para silenciar una aventura entre ambos.

[Habla la exactriz porno Stormy Daniels tras la imputación de Trump: "No creo que deba ir a prisión"]

Asegura que el momento en que se leyeron los cargos en su contra fue una experiencia "horrible", no sólo para él: "La gente estaba llorando, gente que trabaja allí... Me dijeron que lo sentían". Trump ha negado que haya hecho "nada malo" al tiempo que ha acusado a los demócratas de "instrumentalizar la Justicia" y convertirla en un arma política.

Sigue los temas que te interesan