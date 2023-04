Trump: "El único crimen que he cometido, defender nuestra nación de quienes quieren destruirla"

Donald Trump no ha querido perder la oportunidad de compartir su opinión sobre los más de treinta cargos graves de los que le ha acusado el juez Juan Merchan, magistrado del Tribunal Supremo de Manhattan. "No culpable" fue la contundente respuesta de Trump tras escuchar al juez Merchan leer las 16 páginas de acusaciones en su contra, entre otras las de falsificación de registros comerciales y pagos bajo cuerda a la estrella del porno Stormy Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDouga para comprar su silencio antes de enfrentarse a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016.

Apenas tres horas después de comparecer en el tribunal neoyorquino, a las 20:25 hora local, Donald Trump entraba entre vítores y gritos de U-S-A, U-S-A en el mismo salón de actos desde el que presentó su candidatura a la carrera presidencial de 2024.

En una maniobra de lo más trumpiana, el expresidente convirtió un momento histórico -la primera vez en la que se juzga por lo penal a un expresidente de Estados Unidos (EEUU) – en un mitin de campaña. Trump se tomó su tiempo en llegar al estrado, regodeándose en el apoyo de los cerca de doscientos seguidores allí presentes. Tardó unos cinco minutos en posicionarse tras el atril situado en el centro de la sala, guarnecido con una decena de banderas estadounidenses, donde, cariacontecido, dio rienda suelta a un discurso salpicado de acusaciones y reproches centrados en todos aquellos jueces, fiscales y abogados que lideran las causas judiciales en su contra.

"Nuestro país se está yendo al infierno"

"Que Dios os bendiga. No pensé que nada como esto podría pasar en América. El único crimen que he cometido es el de luchar fieramente por defender nuestra nación de aquellos que buscan destruirla". Así arrancó Trump su discurso.

El expresidente mantuvo su inocencia, diciendo que nunca hizo nada ilegal y que los cargos en su contra nunca debieron haberse presentado. También atacó al juez que preside el caso, el juez Juan Merchan, calificandolo de "juez que odia a Trump" con "una mujer y unos hijos que odian a Trump".

"Quieres conseguir al presidente Trump a toda costa", acusó Trump al magistrado del Tribunal Supremo de Manhattan. "Resulta que todos los que han visto este caso dicen que no hay delito y que nunca debería haberse presentado ni un cargo".

En particular, el expresidente arremetió contra al fiscal especial Jack Smith, quien lidera la investigación sobre los supuestos esfuerzos de Trump para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, acusándolo de "amenazar" a sus aliados con ir a la cárcel para obligarlos a cooperar con su investigación. "Tenemos a este lunático de Jack Smith que amenaza a la gente todos los dias a través de sus representantes; te amenazan con penas de cárcel, pero habla de un Trump y saldrás libre". "Nuestro país se está yendo al infierno. Este es el país en el que vivimos en este momento".

Durante los 25 minutos que duró su intervención –inusualmente breve– el favorito a candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024 restó importancia al caso Manhattan, tachándolo de "acusación ridícula" y asegurando que "el criminal es el fiscal de distrito". Tampoco quiso omitir una de las causas judiciales que más parece haberle afectado y se refirió a sus problemas legales en Georgia tras solicitarle al secretario de Estado Brad Raffensperger que "encontrara" suficientes votos para anular su derrota de 2020. "Esa llamada telefónica fue perfecta", aseguró Trump antes de recalcar que sus detractores sólo intentan "interferir en las elecciones de 2024".

Pero no se detuvo ahí. Trump quiso desestimar, una por una, las acusaciones e investigaciones judiciales de las que es objeto. Así pues, se despachó contra los responsables de la investigación en Washington sobre los cientos de documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca y del mal uso de los registros presidenciales, salió por peteneras asegurando que los agentes del FBI "armados" lo atacaron erróneamente puesto que "no hay criminalidad" en su actuación y zanjó el tema al llamar al fiscal especial encargado de investigarlo de "lunático". La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también recibió los dardos del expresidente. La multitud abucheó a cada uno de los magistrados citados por Trump.

"El hazmerreír del mundo"

En todo momento, el expresidente buscó desviar la atención de sí mismo y convertir sus problemas con la Justicia en una cruzada contra EEUU. "Es un insulto a nuestro país", señaló Trump, cada vez más huraño. "El mundo ya se está riendo de nosotros", agregó, antes de lanzarse a enumerar todos los problemas de los que responsabiliza a los demócratas.

Los comentarios de Trump fueron recibidos con una moderación inusual para sus incondicionales allí presentes. El equipo de Trump había invitado a periodistas, miembros del partido republicano, familiares y miembros del club privado Mar-a-Lago a esta conferencia de prensa. Finalmente, entre el habitual grupo de seguidores anónimos vestidos con gorras y camisetas de MAGA, destacaron algunas caras conocidas como las de Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, Tiffany Trump y su esposo, la fallida candidata a gobernadora de Arizona, Kari Lake, el congresista republicano por Florida Matt Gaetz, o la representante republicana ante el Congreso de Georgia Marjorie Taylor Greene, quien también se dejó ver el martes por la mañana a las afueras del tribunal neoyorquino en el que compareció Trump. Las ausencias más notables fueron las de la mujer del expresidente, Melania, y la de su hija mayor y antigua consejera en la Casa Blanca, Ivanka.

Finalmente, Trump pareció recordar las directrices de sus directores de campaña y volvió a centrar el tiro en su discurso electoral antes de terminar su discurso de forma abrupta y abandonar la sala. "Somos una nación en declive. Y ahora estos lunáticos de la izquierda radical quieren interferir con nuestras elecciones usando la aplicación de la ley. No podemos permitir que eso suceda", aseguró. "Ahora somos una nación fallida", dijo. "Sin embargo, no tengo ninguna duda de que haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande" (el lema que sintetiza el acrónimo MAGA: Make America Great Again.)

