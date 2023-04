Donald Trump rentabiliza su arresto: recauda fondos de sus seguidores y cita a la prensa en 'prime time'

"Si te va mal, como a muchos, no envíes nada. Si te va bien, lo que ha sido posible gracias a las magníficas políticas de la Administración Trump, envía tu contribución". Poco más de 24 horas antes de coger un avión privado desde Florida y volar hasta Nueva York, donde este martes se entregará voluntariamente a las autoridades, Donald J. Trump enviaba este mensaje a sus seguidores a través de un vídeo publicado en Truth Social.

El político republicano parecía ignorar que el pasado 30 de marzo un gran jurado de Manhattan votó a favor de acusarle por cargos relacionados con los pagos realizados en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels. El empresario, sin embargo, es plenamente consciente de que ostenta el título de ser el primer expresidente de la historia de Estados Unidos en ser imputado penalmente. Y trata de sacar provecho de ello. Porque lo que para cualquier persona habría supuesto el fin de su carrera, para el exmandatario se ha convertido en el trampolín perfecto para volver a la Casa Blanca en 2024.

Así, cuando Trump entre hoy a las 14:15 horas (20:45 hora peninsular española) en la sala del tribunal, no sólo lo hará como acusado, sino también como candidato a las próximas elecciones presidenciales. Prueba de ello es la rueda de prensa que ha convocado a última hora del martes, en prime time, desde su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), a donde piensa volver tras ser puesto en libertad bajo fianza.

Antes de eso, Trump tendrá que escuchar los cargos concretos a los que se enfrenta (y que podrían ser más de 30, uno de ellos tipificado como delito grave) y declararse culpable o inocente frente al juez. También deberá dar su nombre y someterse a la toma de huellas dactilares y de fotografías para la ficha policial.

Durante el proceso no estará solo: a diferencia de cualquier otro acusado, se espera que el político esté acompañado de agentes de los servicios secretos en todo momento. Ahora bien, a pesar de que el protocolo estándar indica que los acusados de delitos graves deben entrar a la corte esposados, no se sabe con certeza si este será el caso, porque no hay protocolo para procesar a un expresidente. Su abogado defensor, Joseph Taocopina, ya avanzó el fin de semana en una entrevista concedida a la cadena ABC que espera que Trump no sea esposado.

El discurso que Trump dará tras la imputación será, con toda probabilidad, una declaración de inocencia en la que presumiblemente aprovechará para arremeter de nuevo contra el fiscal del distrito de Manhattan encargado del caso, el demócrata Alvin Bragg, y contra sus rivales demócratas, a quienes considera "matones de la izquierda radical" y acusa de promover "una caza de brujas". En los últimos días, Trump ha tildado la investigación de "políticamente motivada" y ha acusado a Bragg de "elegido a mano y financiado" por el multimillonario de origen húngaro George Soros y de ser "racista al revés".

Trump, ¿una víctima?

Desde que se anunció la imputación, Trump ha tratado de sacarle el máximo rédito político a su situación. De hecho, días antes de que el gran jurado de Nueva York diese su visto bueno a la acusación, el político ya llamó a sus seguidores a salir a la calle e impedir que le detuvieran. Algo que finalmente no ocurrió.

En este sentido, la estrategia del republicano es clara: hacerse la víctima y quejarse en voz alta. "Esto es un ataque a nuestro país que carece de precedentes. EEUU es ahora una nación del tercer mundo en serio declive. ¡Saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York", escribió en las redes sociales la semana pasada.

El expresidente Donald Trump fue acusado por un gran jurado de Manhattan Reuters

La estrategia, al parecer, le está funcionando. Al menos de cara a abrirse camino hacia la Casa Blanca. Tras conocerse la imputación, la campaña para la reelección de Trump como presidente de Estados Unidos en 2024 recaudó más de cuatro millones de dólares en apenas 24 horas. Así lo aseguró la propia organización en un comunicado difundido a los medios de comunicación locales en el que se señalaba que "más del 25% de las donaciones vinieron de nuevos benefactores".

La acusación del gran jurado también ha convertido a Trump en un mártir republicano. Y eso le impulsan en la carrera por las primarias del partido, programadas para celebrarse entre febrero y junio de 2024. De hecho, la primera encuesta realizada por Yahoo News/YouGov tras anunciarse que se presentarían cargos amplía la ventaja de Trump frente a su principal rival, Ron DeSantis, en 26 puntos porcentuales. En este sentido, otra consulta realizada por Trafalgar Group para Newsweek le otorga tenía el apoyo del 44% de los votantes de la formación conservadora para las primarias.

