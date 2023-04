Trump: "Putin ama Ucrania y la guerra no habría ocurrido conmigo, pero gobiernan idiotas..."

En su primera entrevista tras la imputación por fraude, el expresidente Donald Trump ha reiterado su inocencia en una conversación en la que también ha hablado de política exterior, asegurando que el presidente ruso, Vladimir Putin, hablaba con él sobre Ucrania "muy a menudo".

Ha asegurado que tras ver cómo fue la salida de Afganistán del Ejército de Estados Unidos, Putin decidió iniciar su ofensiva: "Antes de eso (la salida de Afganistán), Putin nunca habría entrado en Ucrania. Yo hablaba con él muy a menudo sobre eso. Pero cuando vio a estos idiotas que gobiernan, a esta gente tan estúpida...".

"Pude ver que amaba Ucrania, que lo considera parte de su país, parte de Rusia, pero yo le dije 'no mientras yo sea presidente'", ha añadido en la cadena Fox News. También ha comparado la situación con las recientes tensiones con China en torno a Taiwán: "Yo dije a China 'no vais a entrar en Taiwán, si lo hacéis, voy a hacer algo muy sucio'. Y le dije lo mismo a Putin, 'no vas a entrar en Ucrania'. Y nadie habló de entrar en Taiwán o entrar en Ucrania hasta que yo ya no estaba ahí".

"Y ahora, menudo desastre tenemos en el mundo", ha afirmado Trump, explicando que el mayor peligro para el mundo, antes que el calentamiento climático, es el armamento nuclear. "Ucrania está siendo arrasada. Pero digamos que no fuera así, digamos que estuviesen haciéndolo mejor de lo esperado. Si él (Putin) decidiese utilizar su segunda fuerza de destrucción, que es la nuclear, sería el fin", ha continuado.

Durante la entrevista, Trump ha criticado la política actual de EEUU hacia la guerra, en especial el apoyo militar que se ha dado al gobierno ucraniano. "Biden está tan comprometido con Ucrania. ¿Qué pasa si no es una guerra que se pueda ganar?", dijo el exmandatario. "Han tomado el aparato militar que yo reconstruí y se lo dieron todo Ucrania", ha añadido.

EEUU ha enviado más de 70.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania desde que comenzó la guerra, incluyendo apoyo humanitario, militar y financiero, según datos del Kiel Institute for World Economy.

El más reciente paquete de ayuda, anunciado la semana pasada, fue por un monto de 2.600 millones de dólares que incluye munición adicional para el sistema de defensa aérea Patriot y NASAMS.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró el envío de la ayuda, asegurando que es justo lo que su país necesita para hacer frente a Rusia.

Su imputación, una mentira

También ha insistido en que su imputación tiene razones políticas, ya que "no hay ningún crimen", e incluso ha descrito el día en el que fue a escuchar los cargos que se le imputaban como "un día muy triste pero también increíble".

"Cuando estuve allí fue increíble, estaba la gente llorando, la gente que trabaja allí, profesionales que no tienen ningún problema con tomar las huellas de asesinos, ellos estaban allí llorando y pidiéndome perdón, diciendo '2024, señor', nunca he visto nada parecido antes", ha relatado el expresidente.

También ha afirmado que el actual presidente, Joe Biden, no está capacitado "ni física ni mentalmente" para participar en la próxima carrera electoral presidencial: "No es su edad, hay algo que no está bien. He visto su respuesta hoy en la televisión sobre si va a presentarse otra vez, no puedes tener una pregunta más fácil. Y dio una larga respuesta, hablando de huevos, que si esto, que si lo otro... Mira, no creo que pueda hacerlo, no lo veo".

Preguntado sobre si él mismo se retiraría de la carrera electoral si finalmente es condenado en el caso por el que está siendo investigado, ha asegurado que "no". "Nunca me retiraría de la carrera electoral, no es lo mío", ha reiterado.

